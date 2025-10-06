Költözik az ügyfélszolgálat Makón, máshol kell az áram- és gázügyben jelentkezni

Hamarosan bezár az áram- és gázszolgáltató Deák Ferenc utcai irodája – tájékoztatta makói ügyfeleit a képviselet a kirakaton megjelent hirdetményekkel. A felirat szerint a piac melletti MVM iroda utoljára október 30-án fogadja a személyes ügyintézésre érkezőket. Innen ugyanis elköltözik, és november 3-án már az új helyen nyit ki, méghozzá a főtéri Csipkesoron.

Az MVM iroda hamarosan költözik a piac mellől. Fotó: Szabó Imre

233 négyzetméteres helyiségbe költöznek

Az MVM Zrt. még a múlt év végén kereste meg a makói önkormányzatot azzal, hogy új ügyfélfogadó helyet bérelne, mert az eddiginél nagyobbat, jobban felszereltet szeretne nyitni. Erre a célra végül a Széchenyi tér 9-11. alatt akkoriban megürült 233 négyzetméteres üzlethelyiséget szemelték ki. Az önkormányzattal 5 évre kötött bérleti szerződés szerint ezt négyzetméterenként havi 2 ezer 600 forint + Áfa díjért bérelte ki.

Megállapodtak abban is, hogy a helyiséget a cég saját költségén alakítja át és újítja fel, aminek beszámítását nem kéri a bérleti díjba, és arról is, hogy a munkálatok idejére csak a bérleti díj felét fizeti. A havi díjat ugyanakkor a jövő évtől a fogyasztói árindex mértékével növelni fogják.

Az MVM iroda nemcsak kulturáltabb lesz

Az építkezés a makói belvárosban jelenleg már a vége felé tart. A tájékoztató szerint az új ügyfélszolgálati iroda pontos helye: Széchenyi tér 9-11., A épület A lépcsőház, földszint 32. Az ügyfelek a változásnak nem csak azért örülhetnek majd, mert tágasabb helyen, kulturáltabb körülmények között fogadják őket, hanem azért is, mert a költözéssel együtt bővül a nyitvatartás ideje.