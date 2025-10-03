október 4., szombat

Ökoturisztikai fejlesztés

22 órája

Így mentette meg a természet a Nagyszéksós-tavat – galériával

Címkék#bivaly#Nagyszéksós-tó#ökoturisztikai fejlesztés#ökoturisztikai látogatóközpont#Mórahalom

A mórahalmi Nagyszéksós-tó különleges természeti érték, amely most új korszak előtt áll. A Nagyszéksós-tó fejlesztésének célja, hogy a természet megőrzése mellett élményekkel gazdagítsa a látogatókat.

Arany T. János

A mórahalmi Nagyszéksós-tó évtizedek óta a Homokhátság egyik legkülönlegesebb természeti értéke, amely most új korszak előtt áll. A tó és környéke egyszerre természetvédelmi terület és egy nagyszabású ökoturisztikai fejlesztés központja, ahol a természet megőrzése és a látogatók élménygazdag fogadása kéz a kézben jár.

A Nagyszéksós-tó bivalycsordája
A Nagyszéksós-tó bivalycsordája segítette megőrizni a tó élővilágát. Most látogatóközpont épül. Fotó: Karnok Csaba

Nagyszéksós-tó megmentésében bivalyok segítettek

Az elmúlt években a tó élővilága veszélybe került a feltöltődés és a nád elburjánzása miatt. A megoldást nem a gépi beavatkozás, hanem a természetközeli módszerek hozták meg: a területre telepített bivalycsorda folyamatos legelésével és taposásával visszaállította a nyílt vízfelületeket. Ennek köszönhetően a tó gazdag madárvilága – köztük a széki lile és más ritkaságok – újra otthonra találtak itt.

Turisztikai és oktatási központ épül

A Nagyszéksós-tó fejlesztése több mint egymilliárd forintból valósul meg, amelynek központi eleme a látogatóközpont létrehozása. A projekt során felújítják a Klebelsberg Kunó által alapított egykori tanyasi iskolát is, amely új funkciót kap: közösségi és oktatási helyszínként működik majd.

Turisztikai és oktatási központ épül a Nagyszéksós-tónál

Fotók: Karnok Csaba

Kilátók és tanösvények

A beruházás részeként kilátók épülnek, tanösvények és interaktív bemutatóhelyek várják a természetbarátokat. A tervek szerint a tó teljesen körbejárható lesz, gyógynövénykerttel, vízi játszótérrel és madármegfigyelő állomásokkal kiegészítve. A cél, hogy a tó ne csupán a szakemberek és a természetvédők számára legyen fontos, hanem a családok, diákcsoportok és turisták is felfedezhessék.

Ökológiai kihívások és jövőkép a Nagyszéksós-tónál

A tó vízháztartása sérülékeny, időnként kiszáradás fenyegeti. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a fejlesztések során a természetvédelmi szempontok elsődlegesek maradnak. A fenntartható turizmusra épülő beruházás nemcsak a térség ökológiai értékeit óvja, hanem gazdasági és közösségi szempontból is megerősíti Mórahalmot és környékét.

