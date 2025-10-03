Így mentette meg a természet a Nagyszéksós-tavat – galériával

A mórahalmi Nagyszéksós-tó évtizedek óta a Homokhátság egyik legkülönlegesebb természeti értéke, amely most új korszak előtt áll. A tó és környéke egyszerre természetvédelmi terület és egy nagyszabású ökoturisztikai fejlesztés központja, ahol a természet megőrzése és a látogatók élménygazdag fogadása kéz a kézben jár.

A Nagyszéksós-tó bivalycsordája segítette megőrizni a tó élővilágát. Most látogatóközpont épül. Fotó: Karnok Csaba

Nagyszéksós-tó megmentésében bivalyok segítettek

Az elmúlt években a tó élővilága veszélybe került a feltöltődés és a nád elburjánzása miatt. A megoldást nem a gépi beavatkozás, hanem a természetközeli módszerek hozták meg: a területre telepített bivalycsorda folyamatos legelésével és taposásával visszaállította a nyílt vízfelületeket. Ennek köszönhetően a tó gazdag madárvilága – köztük a széki lile és más ritkaságok – újra otthonra találtak itt.

Turisztikai és oktatási központ épül

A Nagyszéksós-tó fejlesztése több mint egymilliárd forintból valósul meg, amelynek központi eleme a látogatóközpont létrehozása. A projekt során felújítják a Klebelsberg Kunó által alapított egykori tanyasi iskolát is, amely új funkciót kap: közösségi és oktatási helyszínként működik majd.