Nélkülözhetetlen tudnivalók, hogy igazán jól induljon a napod

Legfontosabb híreink kedden:
- Alig nyitott ki, máris bezár – új fejezet kezdődik a Mackoéknál
- Kiderült, melyik szegedi iskola a szülők kedvence
- Halálos baleset történt Kisteleken: figyelmeltenség okozta a tragédiát
- Hajdú Péter körül forr a levegő, az Árulók miatt bíróság elé kerülhet
- Rosszul jött a Tiszának a párt adóterveinek kiszivárgása és Ruszin-Szendi fegyverbotránya
- Hárman kapják idén a fizikai Nobel-díjat
Napi infó
Időjárás
Csapadék nem várható, így érdemes kihasználni a szép időt a szabadban. Az északi szél sokfelé élénk, helyenként erős lehet, ezért a szélálló ruházat jól jöhet. Hajnalban helyenként pára vagy köd képződhet, a hőmérséklet reggel 1–9 °C között, délután 15–20 °C körül alakul.
Közlekedés
Szeged: Folyamatosan élénkül a reggeli forgalom. Több lámpa váltásra lehet átjutni a Kossuth Lajos sugárúti lámpás körforgalmon valamint az Algyői úton is torlódnak a járművek. A Felső Tisza-Part és a rakpart még jól járható kisebb torlódás a Novotelnél és az árvízi emlékműnél várható. A régi 5-ösön még dolgoznak. A Gogol utca sincs még teljesen befejezve. A Mars tér környékén a sok gyalogos nehezíti a közlekedést vezessenek figyelmesen!
Az M5-ös autópályán, Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös km között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.
- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
- Kecskemét térségében zajvédőfal építése miatt a 83-as és a 87-es km között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható.
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza között, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.
- A 173-as km-nél a Röszke csomópont lehajtóágat Budapest felé lezárták. Ott a benzinkutas pihenőhelyre sem lehet kihajtani, a felhajtás viszont lehetséges.
Az M43-as autópályán, az M5-ös autópálya felé, közvetlenül a csomópont előtt szemetet szednek. Az 1-es és a 3-as km között reggel 8 és délután 2 óra között a belső sávot zárják le.
- távolabb, de szintén az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, a Móra Ferenc híd térségében aszfaltoznak. A 15-ös és a 17-es km között a külső sávot zárták le.
Csongrád-Csanád vármegyében, a Szarvas és Szentes közötti összekötő úton, a 13-as km-nél felújítják a Veker-ér hídját. Az utat lezárták, kerülni jelentős kerülővel, Kunszentmárton felé lehet.
Programok Csongrád-Csanádban
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél 88 centiméter, Csongrádnál -157 centiméter, Mindszentnél -26 centiméter.
Készenléti patikák Csongrád-Csanádba
Akácia Gyógyszertár (Sándorfalva, Dózsa Gy. utca 1/A.), Alsóvárosi Gyógyszertár (Szeged, Földmíves utca 27.), Apaffy Gyógyszertár (Makó, Apaffy utca 21.), Arany Kereszt Gyógyszertár (Makó, Vásárhelyi utca 50.), Arany Oroszlán Gyógyszertár (Szeged, Petőfi S. sugárút 41/B.), Aranykígyó Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Károlyi utca 3.), Árpád Fejedelem Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Medgyessy utca 4/A.), Assisi Szent Ferenc Gyógyszertár (6723 Szeged, Debreceni utca 2.), Borostyán Gyógyszertár (Nagymágocs, Szentesi út 39.), Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Szentes, Kossuth tér 5.), Erzsébet Patika Gyógyszertár ( Csongrád, Muskátli utca 33.), Gyevi Gyógyszertár (Algyő, Egészségház utca 42.).
Sürgősségi szakorvosi ügyeletek
Hétköznap munkaidőben
Baleseti sebészeti felnőtt járóbeteg ellátás: Traumatológiai Szakrendelés
(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)
Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig
Szemészeti felnőtt sürgősségi ellátás:
I. sz. Rendelőintézet
Szemészeti Szakrendelő
(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)
Hétfő-Péntek: 07:00-19:00 óráig
Sürgősségi betegellátás:
Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály
(6725 Szeged, Semmelweis u. 6.)
Minden nap: 00:00–24:00 óráig
Gyermek vérvétel:
Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermekgyógyászati Ambulancia
Alagsor 30. és 31. sz. rendelő
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig
Hétköznap ügyeleti időben
Fül-Orr-Gégészeti ügyelet (gyermek és felnőtt): Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
(6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 111.)
Minden nap: 19:00-07:00 óráig
Gyermekgyógyászati ügyelet:
Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermekgyógyászati Ambulancia
Alagsor 20. sz. rendelő
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Hétfő-Péntek: 16:00-08:00 óráig
Gyermek baleseti sebészeti ügyelet (14 év alattiak ellátása):
Gyermekgyógyászati Kliniíka és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermeksebészeti Ambulancia
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Alagsor 8. sz. rendelő
Minden nap: 00:00–24:00 óráig
Sürgősségi baleseti sebészeti felnőtt ügyelet:
Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály
