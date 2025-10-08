Nélkülözhetetlen tudnivalók, hogy igazán jól induljon a napod

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó - A legfontosabb tudnivalók egy helyen. Illusztráció: Shutterstock

Legfontosabb híreink kedden:

Alig nyitott ki, máris bezár – új fejezet kezdődik a Mackoéknál

Kiderült, melyik szegedi iskola a szülők kedvence

Halálos baleset történt Kisteleken: figyelmeltenség okozta a tragédiát

Hajdú Péter körül forr a levegő, az Árulók miatt bíróság elé kerülhet

Rosszul jött a Tiszának a párt adóterveinek kiszivárgása és Ruszin-Szendi fegyverbotránya

Hárman kapják idén a fizikai Nobel-díjat

Napi infó

Időjárás

Csapadék nem várható, így érdemes kihasználni a szép időt a szabadban. Az északi szél sokfelé élénk, helyenként erős lehet, ezért a szélálló ruházat jól jöhet. Hajnalban helyenként pára vagy köd képződhet, a hőmérséklet reggel 1–9 °C között, délután 15–20 °C körül alakul.

Közlekedés

Szeged: Folyamatosan élénkül a reggeli forgalom. Több lámpa váltásra lehet átjutni a Kossuth Lajos sugárúti lámpás körforgalmon valamint az Algyői úton is torlódnak a járművek. A Felső Tisza-Part és a rakpart még jól járható kisebb torlódás a Novotelnél és az árvízi emlékműnél várható. A régi 5-ösön még dolgoznak. A Gogol utca sincs még teljesen befejezve. A Mars tér környékén a sok gyalogos nehezíti a közlekedést vezessenek figyelmesen!

Az M5-ös autópályán, Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös km között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.

- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- Kecskemét térségében zajvédőfal építése miatt a 83-as és a 87-es km között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható.

- Kecskemét és Kiskunfélegyháza között, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.

- A 173-as km-nél a Röszke csomópont lehajtóágat Budapest felé lezárták. Ott a benzinkutas pihenőhelyre sem lehet kihajtani, a felhajtás viszont lehetséges.