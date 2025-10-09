Közlekedés, időjárás, vízállás – összeszedtük a reggel legfontosabb tudnivalóit

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Legfontosabb híreink szerdán:

Nem hiszed el, melyik világsikerű musicalt mutatják be a Dóm téren

Mindenki erről az autóról beszél Szegeden – kiderült, mi áll a teleragasztott kocsi háttérben

Benzint locsolt szét, majd azzal fenyegetőzött, hogy mindenkit felrobbant a szegedi férfi

Figyelmetlen manőver okozott karambolt Hódmezővásárhelyen – galériával

Tarr Zoltán most a munkásokba és a tanárokba szállt bele (videó)

Hó fogságából szabadították ki a Mount Everest keleti oldalán rekedt túrázókat (videó)

Időjárás

A legtöbb helyen rövid időszakokra kisüt a nap, így az időjárás napos és borult pillanatai váltakoznak. Főként a Dunántúlon, a főváros környékén és néhol északkeleten lehet számítani élénk, északnyugati szélre. A hőmérséklet reggel 1-12, napközben 13-20 fok között alakul, így az időjárásnak megfelelően érdemes rétegesen öltözködni és esernyőt vinni a záporok miatt.

Közlekedés

Szeged: Sűrű forgalomra és torlódásra lehet számítani már a reggeli órákban is. A hidakon, bevezető utakon, sugárutakon és körutakon elég sok az autó.

A Felső Tisza-Part és a rakpart még jól járható kisebb torlódásra lehet számítani a Novotelnél és az árvízi emlékműnél. A régi 5-ösön még dolgoznak. A Gogol utca sincs még teljesen befejezve. A Mars tér környékén a sok gyalogos nehezíti a közlekedést, vezessenek figyelmesen!

Az M5-ös autópályán,

- Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös km között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.

- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- Kecskemét térségében zajvédőfal építése miatt a 83-as és a 87-es km között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható.

- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.

- A 173-as km-nél a Röszke csomópont lehajtóágat Budapest felé lezárták. Ott a benzinkutas pihenőhelyre sem lehet kihajtani, a felhajtás viszont lehetséges.