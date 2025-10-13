Reggeli infóáradat a tökéletes hétkezdéshez

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Legfontosabb híreink szombaton:

Csaba bácsi és a mini fák, így segíti a nyugdíjas az erdész tanulókat – videóval, galériával

Egyetlen videóval robbant be, most teltház előtt tanított Szegeden a Híresember – galériával

A sütőtökös kávé, amitől az egész város illatos lesz, egy szegedi mestercukrász árulta el a titkot hogyan készül

A Lidl ismét nagyot villantott a retrórajongóknak, ez a darab mindenkit levesz a lábáról

Egyre kevesebben hajlandók használni az ukrán Tisza-appot

Bombafenyegetés miatt fogtak el egy férfit

Időjárás

Északnyugat felől gyenge hidegfront érkezik, amely hatására erősen megnövekszik a felhőzet, helyenként zápor is előfordulhat. A szél élénk marad. A hőmérséklet 15 és 20 fok között várható.

Közlekedés

Az M5-ös autópályán:

- Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös km között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.

- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- Kecskemét térségében zajvédőfal építése miatt a 83-as és a 87-es km között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható.

- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.

Szegeden:

Erősen indul a hét közlekedés terén, tömött sorokban tartanak Szeged felé az autók. A Széksósi, Makai, Bajai úton valamint a 47-esen , és a városba érve sem jobb a helyzet. Torlódásra lehet még számítani a Csongrádi, a József Attila és a Kossuth Lajos sgt., illetve a Tarjáni csomópontokon , a hidak és környékén is lassú a haladás. Tart a felújítás még mindig a régi 5-ösön , és a Gogol utca sincs még teljesen befejezve. Balesetről nincs tudomásunk!

Programok Csongrád-Csanádban

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél 95 centiméter, Csongrádnál -151 centiméter, Mindszentnél -18 centiméter.