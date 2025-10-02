Ezt mindenképp el kell olvasnod, mielőtt kilépsz az ajtón

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó - A legfontosabb tudnivalók egy helyen. Fotó: Prostock-studio

Legfontosabb híreink szerdán:

Bezárt Szentes egyik legnépszerűbb étterme, elárulta a tulajdonos, miért kellett lehúzni a rolót

Kiéleződött a helyzet a Mars téri piacon, egymásnak feszültek a kereskedők és a vezetőség

„Belementem, mert a másik lehetőség a halál volt” – legyőzte az agydaganatot, majd könyvet írt harcáról

Nem változik a hulladékszállítás Magyarországon – közleményt adott ki az Energiaügyi Minisztérium

A magyar társadalom elutasítja, hogy Ruszin-Szendi fegyvert viseljen

Újra rák támadta meg a híres metálénekest, ijesztően lefogyott

Napi infó

Időjárás

Változóan felhős idő várható, estére északkelet felől egyre inkább kitisztul az ég. Csapadék csak elszórtan fordulhat elő. Az északkeleti szél sokfelé erős lesz. Reggel -1 és +7 fokot mérhetünk, délután nagyjából 15 fokra melegszik a levegő.

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,

- Burkolatjavítási munkálatokat végeznek a nap folyamán Röszke irányába, Lajosmizse térségében, így a 67-es és a 68-as km között csak a belsősávon lehet autózni.

- Budapest felé, Lajosmizse és Örkény között, a 70-es km-től egészen az 54-es km-ig, üzemeltetési munkálatok miatt napközben időszakosan lezárják a belső sávot. Torlódásra, lassulásra kell számítani az érintett szakaszon!

- Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös km között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.

- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- Kecskemét térségében zajvédőfal építése miatt a 83-as és a 87-es km között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható.

- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.

- A 173-as km-nél a Röszke csomópont lehajtóágat Budapest felé lezárták. Ott a benzinkutas pihenőhelyre sem lehet kihajtani, a felhajtás viszont lehetséges