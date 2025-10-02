Tegnap, 9:20
Ezt mindenképp el kell olvasnod, mielőtt kilépsz az ajtón
Hírek, időjárás, útinform. Napi infó rovatunkban összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat.
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Legfontosabb híreink szerdán:
- Bezárt Szentes egyik legnépszerűbb étterme, elárulta a tulajdonos, miért kellett lehúzni a rolót
- Kiéleződött a helyzet a Mars téri piacon, egymásnak feszültek a kereskedők és a vezetőség
- „Belementem, mert a másik lehetőség a halál volt” – legyőzte az agydaganatot, majd könyvet írt harcáról
- Nem változik a hulladékszállítás Magyarországon – közleményt adott ki az Energiaügyi Minisztérium
- A magyar társadalom elutasítja, hogy Ruszin-Szendi fegyvert viseljen
- Újra rák támadta meg a híres metálénekest, ijesztően lefogyott
Napi infó
Időjárás
Változóan felhős idő várható, estére északkelet felől egyre inkább kitisztul az ég. Csapadék csak elszórtan fordulhat elő. Az északkeleti szél sokfelé erős lesz. Reggel -1 és +7 fokot mérhetünk, délután nagyjából 15 fokra melegszik a levegő.
Közlekedés
Az M5-ös autópályán,
- Burkolatjavítási munkálatokat végeznek a nap folyamán Röszke irányába, Lajosmizse térségében, így a 67-es és a 68-as km között csak a belsősávon lehet autózni.
- Budapest felé, Lajosmizse és Örkény között, a 70-es km-től egészen az 54-es km-ig, üzemeltetési munkálatok miatt napközben időszakosan lezárják a belső sávot. Torlódásra, lassulásra kell számítani az érintett szakaszon!
- Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös km között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.
- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
- Kecskemét térségében zajvédőfal építése miatt a 83-as és a 87-es km között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható.
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.
- A 173-as km-nél a Röszke csomópont lehajtóágat Budapest felé lezárták. Ott a benzinkutas pihenőhelyre sem lehet kihajtani, a felhajtás viszont lehetséges
Folyamatosan erősödik a forgalom a városban és a bevezető utakon is. A hidakon csak lépésben tudnak haladni az autók. A Szabadkai, Dorozsmai, Algyői és Szőregi úton már a kora reggeli órákban is nehéz a haladás. A régi 5-ösön még dolgoznak. A Gogol sincs még teljesen befejezve. Faültetéssel tettek pontot a Dózsa utca felújítására. Helyreállt a forgalmi rend, eltűntek az útakadályok.
Programok Csongrád-Csanádban
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél 89 centiméter, a víz hőmérséklete pedig Celsius-fok, Csongrádnál -153 centiméter, Mindszentnél -24 centiméter.
Készenléti patikák Csongrád-Csanádba
Akácia Gyógyszertár (Sándorfalva, Dózsa Gy. utca 1/A.), Alsóvárosi Gyógyszertár (Szeged, Földmíves utca 27.), Apaffy Gyógyszertár (Makó, Apaffy utca 21.), Arany Kereszt Gyógyszertár (Makó, Vásárhelyi utca 50.), Arany Oroszlán Gyógyszertár (Szeged, Petőfi S. sugárút 41/B.), Aranykígyó Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Károlyi utca 3.), Árpád Fejedelem Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Medgyessy utca 4/A.), Assisi Szent Ferenc Gyógyszertár (6723 Szeged, Debreceni utca 2.), Borostyán Gyógyszertár (Nagymágocs, Szentesi út 39.), Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Szentes, Kossuth tér 5.), Erzsébet Patika Gyógyszertár ( Csongrád, Muskátli utca 33.), Gyevi Gyógyszertár (Algyő, Egészségház utca 42.).
A teljes Csongrád-Csanád vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Sürgősségi szakorvosi ügyeletek
Hétköznap munkaidőben
Baleseti sebészeti felnőtt járóbeteg ellátás: Traumatológiai Szakrendelés
(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)
Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig
Szemészeti felnőtt sürgősségi ellátás:
I. sz. Rendelőintézet
Szemészeti Szakrendelő
(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)
Hétfő-Péntek: 07:00-19:00 óráig
Sürgősségi betegellátás:
Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály
(6725 Szeged, Semmelweis u. 6.)
Minden nap: 00:00–24:00 óráig
Gyermek vérvétel:
Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermekgyógyászati Ambulancia
Alagsor 30. és 31. sz. rendelő
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig
Hétköznap ügyeleti időben
Fül-Orr-Gégészeti ügyelet (gyermek és felnőtt): Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
(6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 111.)
Minden nap: 19:00-07:00 óráig
Gyermekgyógyászati ügyelet:
Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermekgyógyászati Ambulancia
Alagsor 20. sz. rendelő
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Hétfő-Péntek: 16:00-08:00 óráig
Gyermek baleseti sebészeti ügyelet (14 év alattiak ellátása):
Gyermekgyógyászati Kliniíka és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermeksebészeti Ambulancia
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Alagsor 8. sz. rendelő
Minden nap: 00:00–24:00 óráig
Sürgősségi baleseti sebészeti felnőtt ügyelet:
Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály
