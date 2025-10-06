Hírek, közlekedés, időjárás – minden egy helyen a jó hétkezdéshez

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó - A legfontosabb tudnivalók egy helyen. Illusztráció: Shutterstock

Legfontosabb híreink vasárnap:

Ellepték az imádkozó sáskák a kerteket, most kiderült, mi áll a háttérben

Ezzel a módszerrel idén akár a fűtésszámlád felét is megspórolhatod

Rekordrészvétellel főztek a Mátyás téren a ferences szegénykonyha támogatására

Michael Apelgren: Ez így nem mehet tovább

Forradalminak szánták, mégis sikertelenek a Tisza Párt újításai

Tehéntőgy paradicsommártásban, medvetalp rántva – íme, a régi magyar konyha legbizarabb fogásai

Napi infó

Időjárás

A Dunántúlon helyenként futó záporok alakulhatnak ki, míg a keleti tájakon továbbra is sok napsütés várható. Az északnyugati szél többfelé élénk, olykor erős, helyenként viharos lehet, főként a középső országrészben. A hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul, így hűvös, szeles, de időnként napos hétfőre készülhetünk.

Közlekedés

Szeged: Folyamatosan élénkül a reggeli forgalom. A hidakon és a forgalmasabb körutakon, sugárutakon már most is lassabb a haladás. A Széksósi, Makai, Bajai úton valamint a 47-esen is rengeteg autó tart a város irányába. Torlódásra kell számítani a Csongrádi, a József Attila és a Kossuth Lajos sugárúton, illetve a Tarjáni csomópontokban, a hidakon is lassú a haladás.

Az 5-ös főúton, Szegeden a 163-as és a 165-ös km között útépítők dolgoznak. Sávlezárásra és sebességkorlátozásra készüljenek.

Csongrád-Csanád vármegyében, a Szarvas és Szentes közötti összekötő úton, a 13-as km-nél felújítják a Veker-ér hídját. Az utat lezárták, kerülni jelentős kerülővel, Kunszentmárton felé lehet.

Az M5-ös autópályán, Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös km között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.

- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- Kecskemét térségében zajvédőfal építése miatt a 83-as és a 87-es km között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható.