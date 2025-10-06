Hírek, közlekedés, időjárás – minden egy helyen a jó hétkezdéshez

1 órája
Legfontosabb híreink vasárnap:
- Ellepték az imádkozó sáskák a kerteket, most kiderült, mi áll a háttérben
- Ezzel a módszerrel idén akár a fűtésszámlád felét is megspórolhatod
- Rekordrészvétellel főztek a Mátyás téren a ferences szegénykonyha támogatására
- Michael Apelgren: Ez így nem mehet tovább
- Forradalminak szánták, mégis sikertelenek a Tisza Párt újításai
- Tehéntőgy paradicsommártásban, medvetalp rántva – íme, a régi magyar konyha legbizarabb fogásai
Időjárás
A Dunántúlon helyenként futó záporok alakulhatnak ki, míg a keleti tájakon továbbra is sok napsütés várható. Az északnyugati szél többfelé élénk, olykor erős, helyenként viharos lehet, főként a középső országrészben. A hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul, így hűvös, szeles, de időnként napos hétfőre készülhetünk.
Közlekedés
Szeged: Folyamatosan élénkül a reggeli forgalom. A hidakon és a forgalmasabb körutakon, sugárutakon már most is lassabb a haladás. A Széksósi, Makai, Bajai úton valamint a 47-esen is rengeteg autó tart a város irányába. Torlódásra kell számítani a Csongrádi, a József Attila és a Kossuth Lajos sugárúton, illetve a Tarjáni csomópontokban, a hidakon is lassú a haladás.
Az 5-ös főúton, Szegeden a 163-as és a 165-ös km között útépítők dolgoznak. Sávlezárásra és sebességkorlátozásra készüljenek.
Csongrád-Csanád vármegyében, a Szarvas és Szentes közötti összekötő úton, a 13-as km-nél felújítják a Veker-ér hídját. Az utat lezárták, kerülni jelentős kerülővel, Kunszentmárton felé lehet.
Az M5-ös autópályán, Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös km között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.
- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
- Kecskemét térségében zajvédőfal építése miatt a 83-as és a 87-es km között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható.
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza között, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.
- A 173-as km-nél a Röszke csomópont lehajtóágat Budapest felé lezárták. Ott a benzinkutas pihenőhelyre sem lehet kihajtani, a felhajtás viszont lehetséges.
Az M5-ös autópályán, a Röszke felé vezető oldalon, a lajosmizsei szakaszon, a 66-os és a 68-as km között a burkolatot javítják, 9.00 órától 16.00 óráig a külső sávot lezárják.
Programok Csongrád-Csanádban
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél 93 centiméter, Csongrádnál -150 centiméter, Mindszentnél -20 centiméter.
Akácia Gyógyszertár (Sándorfalva, Dózsa Gy. utca 1/A.), Alsóvárosi Gyógyszertár (Szeged, Földmíves utca 27.), Apaffy Gyógyszertár (Makó, Apaffy utca 21.), Arany Kereszt Gyógyszertár (Makó, Vásárhelyi utca 50.), Arany Oroszlán Gyógyszertár (Szeged, Petőfi S. sugárút 41/B.), Aranykígyó Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Károlyi utca 3.), Árpád Fejedelem Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Medgyessy utca 4/A.), Assisi Szent Ferenc Gyógyszertár (6723 Szeged, Debreceni utca 2.), Borostyán Gyógyszertár (Nagymágocs, Szentesi út 39.), Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Szentes, Kossuth tér 5.), Erzsébet Patika Gyógyszertár ( Csongrád, Muskátli utca 33.), Gyevi Gyógyszertár (Algyő, Egészségház utca 42.).
A teljes Csongrád-Csanád vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Hétköznap munkaidőben
Baleseti sebészeti felnőtt járóbeteg ellátás: Traumatológiai Szakrendelés
(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)
Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig
Szemészeti felnőtt sürgősségi ellátás:
I. sz. Rendelőintézet
Szemészeti Szakrendelő
(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)
Hétfő-Péntek: 07:00-19:00 óráig
Sürgősségi betegellátás:
Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály
(6725 Szeged, Semmelweis u. 6.)
Minden nap: 00:00–24:00 óráig
Gyermek vérvétel:
Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermekgyógyászati Ambulancia
Alagsor 30. és 31. sz. rendelő
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig
Hétköznap ügyeleti időben
Fül-Orr-Gégészeti ügyelet (gyermek és felnőtt): Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
(6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 111.)
Minden nap: 19:00-07:00 óráig
Gyermekgyógyászati ügyelet:
Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermekgyógyászati Ambulancia
Alagsor 20. sz. rendelő
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Hétfő-Péntek: 16:00-08:00 óráig
Gyermek baleseti sebészeti ügyelet (14 év alattiak ellátása):
Gyermekgyógyászati Kliniíka és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermeksebészeti Ambulancia
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Alagsor 8. sz. rendelő
Minden nap: 00:00–24:00 óráig
Sürgősségi baleseti sebészeti felnőtt ügyelet:
Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!