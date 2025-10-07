Kihagyhatatlan infók a szuper napkezdéshez

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Legfontosabb híreink hétfőn:

A NAV bezáratta a népszerű szegedi cukrászdát – most kiderült, mi áll a háttérben

Új szeméttelep alakult Szegeden? Amit a hulladék között találtunk, arra senki sem számított – galériával, videóval

Mit üzennek ma az aradi vértanúk? Így emlékezett a Vármegyei Kormányhivatal a hősökre – galériával, videóval

Nyolcórás áramszünet lesz: mutatjuk, hol és mikor kell készülni rá

A Tisza-csomag brutális adóterhet hozhat a nyugdíjasoknak

Ők kapják idén az orvosi-élettani Nobel-díjat

Időjárás

Napközben a napos idő és a gomolyfelhők váltakoznak, főként a Dunántúlon és az ország északi részén lehet futó zápor. Többfelé élénk, helyenként erős északias szélre készülhetünk. Délutánra 14–19 fok közé melegszik a levegő, így könnyű kabát is elegendő lehet a szabadban.

Közlekedés

Szeged: Erős forgalomra kell számítani a bevezető utakon. Több lámpa váltásra lehet átjutni a Kossuth Lajos sugárúti lámpás körforgalmon valamint az Algyői úton is torlódnak a járművek. Telítettek a sávok a Rókusi, Makkosházi és a Budapesti körúton és a Csillag tér is be van dugulva minden irányból. A Felső-Tisza-Part és a rakpart még jól járható kisebb torlódás a Novotelnél és az árvízi emlékműnél várható. Újszegeden sem jobb a helyzet sok az autó a Szőregi úton és a Temesvári körúton valamint a hidakra felvezető mellék utcákba is. A Tisza Lajos körúton is nagy a forgalom különösen az Anna kút és klinikák között. A Mars tér környékén a sok gyalogos nehezíti a közlekedést vezessenek figyelmesen.

Az M5-ös autópályán, Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös km között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.

- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- Kecskemét térségében zajvédőfal építése miatt a 83-as és a 87-es km között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható.

- Kecskemét és Kiskunfélegyháza között, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.

- A 173-as km-nél a Röszke csomópont lehajtóágat Budapest felé lezárták. Ott a benzinkutas pihenőhelyre sem lehet kihajtani, a felhajtás viszont lehetséges.