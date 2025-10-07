Kihagyhatatlan infók a szuper napkezdéshez

1 órája
Legfontosabb híreink hétfőn:
- A NAV bezáratta a népszerű szegedi cukrászdát – most kiderült, mi áll a háttérben
- Új szeméttelep alakult Szegeden? Amit a hulladék között találtunk, arra senki sem számított – galériával, videóval
- Mit üzennek ma az aradi vértanúk? Így emlékezett a Vármegyei Kormányhivatal a hősökre – galériával, videóval
- Nyolcórás áramszünet lesz: mutatjuk, hol és mikor kell készülni rá
- A Tisza-csomag brutális adóterhet hozhat a nyugdíjasoknak
- Ők kapják idén az orvosi-élettani Nobel-díjat
Napi infó
Időjárás
Napközben a napos idő és a gomolyfelhők váltakoznak, főként a Dunántúlon és az ország északi részén lehet futó zápor. Többfelé élénk, helyenként erős északias szélre készülhetünk. Délutánra 14–19 fok közé melegszik a levegő, így könnyű kabát is elegendő lehet a szabadban.
Közlekedés
Szeged: Erős forgalomra kell számítani a bevezető utakon. Több lámpa váltásra lehet átjutni a Kossuth Lajos sugárúti lámpás körforgalmon valamint az Algyői úton is torlódnak a járművek. Telítettek a sávok a Rókusi, Makkosházi és a Budapesti körúton és a Csillag tér is be van dugulva minden irányból. A Felső-Tisza-Part és a rakpart még jól járható kisebb torlódás a Novotelnél és az árvízi emlékműnél várható. Újszegeden sem jobb a helyzet sok az autó a Szőregi úton és a Temesvári körúton valamint a hidakra felvezető mellék utcákba is. A Tisza Lajos körúton is nagy a forgalom különösen az Anna kút és klinikák között. A Mars tér környékén a sok gyalogos nehezíti a közlekedést vezessenek figyelmesen.
Az M5-ös autópályán, Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös km között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.
- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
- Kecskemét térségében zajvédőfal építése miatt a 83-as és a 87-es km között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható.
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza között, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.
- A 173-as km-nél a Röszke csomópont lehajtóágat Budapest felé lezárták. Ott a benzinkutas pihenőhelyre sem lehet kihajtani, a felhajtás viszont lehetséges.
Csongrád-Csanád vármegyében, a Szarvas és Szentes közötti összekötő úton, a 13-as km-nél felújítják a Veker-ér hídját. Az utat lezárták, kerülni jelentős kerülővel, Kunszentmárton felé lehet.
Programok Csongrád-Csanádban
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél 94 centiméter, Csongrádnál -152 centiméter, Mindszentnél -20 centiméter.
Készenléti patikák Csongrád-Csanádba
Akácia Gyógyszertár (Sándorfalva, Dózsa Gy. utca 1/A.), Alsóvárosi Gyógyszertár (Szeged, Földmíves utca 27.), Apaffy Gyógyszertár (Makó, Apaffy utca 21.), Arany Kereszt Gyógyszertár (Makó, Vásárhelyi utca 50.), Arany Oroszlán Gyógyszertár (Szeged, Petőfi S. sugárút 41/B.), Aranykígyó Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Károlyi utca 3.), Árpád Fejedelem Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Medgyessy utca 4/A.), Assisi Szent Ferenc Gyógyszertár (6723 Szeged, Debreceni utca 2.), Borostyán Gyógyszertár (Nagymágocs, Szentesi út 39.), Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Szentes, Kossuth tér 5.), Erzsébet Patika Gyógyszertár ( Csongrád, Muskátli utca 33.), Gyevi Gyógyszertár (Algyő, Egészségház utca 42.).
Sürgősségi szakorvosi ügyeletek
Hétköznap munkaidőben
Baleseti sebészeti felnőtt járóbeteg ellátás: Traumatológiai Szakrendelés
(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)
Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig
Szemészeti felnőtt sürgősségi ellátás:
I. sz. Rendelőintézet
Szemészeti Szakrendelő
(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)
Hétfő-Péntek: 07:00-19:00 óráig
Sürgősségi betegellátás:
Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály
(6725 Szeged, Semmelweis u. 6.)
Minden nap: 00:00–24:00 óráig
Gyermek vérvétel:
Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermekgyógyászati Ambulancia
Alagsor 30. és 31. sz. rendelő
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig
Hétköznap ügyeleti időben
Fül-Orr-Gégészeti ügyelet (gyermek és felnőtt): Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
(6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 111.)
Minden nap: 19:00-07:00 óráig
Gyermekgyógyászati ügyelet:
Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermekgyógyászati Ambulancia
Alagsor 20. sz. rendelő
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Hétfő-Péntek: 16:00-08:00 óráig
Gyermek baleseti sebészeti ügyelet (14 év alattiak ellátása):
Gyermekgyógyászati Kliniíka és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermeksebészeti Ambulancia
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Alagsor 8. sz. rendelő
Minden nap: 00:00–24:00 óráig
Sürgősségi baleseti sebészeti felnőtt ügyelet:
Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály
