Ha ezt tudod, akkor biztosan jó napod lesz!

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Legfontosabb híreink hétfőn:

Napi infó

Időjárás

Észak felől erősen megnövekszik a felhőzet, de záporeső csak elszórtan fordul elő. Az északi, északnyugati szél megélénkül. 16 fok körül alakul a hőmérséklet.

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,

- Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös km között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.

- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

a 76-os és a 71-es km között hídgerendák és portálszerkezetek beemelése kapcsán éjszakai munkavégzés lesz 18.00-tól reggel 06.00-ig várhatóan 10.20-ig. Alkalmanként 15-20 percre megállítják mindkét oldal forgalmát!

- Kecskemét térségében zajvédőfal építése miatt a 83-as és a 87-es km között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható.

- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.

Szegeden:

Erős forgalommal indul a mai reggel is hideg van sokan lerakták a kerékpárokat így még több az autó. Torlódik a forgalom Szeged összes bevezető útján főleg a Dorozsmai és az Algyői úton valamint a Kálvária és a Csongrádi sugárúton. A Tisza másik oldalán is sok az autó lassú a haladás a Szőreg-i úton és a Temesvári körúton. Átkelésre inkább a Bertalan hidat ajánlom ott egy kicsit tempósabban lehet haladni. A Római körúton is sokan vannak időnként bedugulnak a kereszteződések.