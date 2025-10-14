43 perce
Ha ezt tudod, akkor biztosan jó napod lesz!
Hírek, időjárás, útinform. Napi infó rovatunkban összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat.
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Legfontosabb híreink hétfőn:
- „Életem legnagyobb élménye volt” – diákoknak mesélt Szegeden űrhajós élményeiről Kapu Tibor és Cserényi Gyula – galériával, videóval
- Egymást érik a könnyítések, már a testvérek is bevonhatóak adóstársként
- Megvan, kik kapják meg elsőként a Karikó Katalin által alapított JATE-díjat, amely 1,7 millió forinttal jár
- Képeken a sándorfalvi tűz helyszíne
- Manipulált adatokkal szállt be a kampányba Magyar Péter mellett Soros kutatócége
- Feltérképezné a Holdat? Most megteheti!
Napi infó
Időjárás
Észak felől erősen megnövekszik a felhőzet, de záporeső csak elszórtan fordul elő. Az északi, északnyugati szél megélénkül. 16 fok körül alakul a hőmérséklet.
Közlekedés
Az M5-ös autópályán,
- Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös km között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.
- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
a 76-os és a 71-es km között hídgerendák és portálszerkezetek beemelése kapcsán éjszakai munkavégzés lesz 18.00-tól reggel 06.00-ig várhatóan 10.20-ig. Alkalmanként 15-20 percre megállítják mindkét oldal forgalmát!
- Kecskemét térségében zajvédőfal építése miatt a 83-as és a 87-es km között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható.
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.
Szegeden:
Erős forgalommal indul a mai reggel is hideg van sokan lerakták a kerékpárokat így még több az autó. Torlódik a forgalom Szeged összes bevezető útján főleg a Dorozsmai és az Algyői úton valamint a Kálvária és a Csongrádi sugárúton. A Tisza másik oldalán is sok az autó lassú a haladás a Szőreg-i úton és a Temesvári körúton. Átkelésre inkább a Bertalan hidat ajánlom ott egy kicsit tempósabban lehet haladni. A Római körúton is sokan vannak időnként bedugulnak a kereszteződések.
Programok Csongrád-Csanádban
Az aktuális programokból itt válogathat.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél 96 centiméter, Csongrádnál -147 centiméter, Mindszentnél -16 centiméter.
Készenléti patikák Csongrád-Csanádban
Akácia Gyógyszertár (Sándorfalva, Dózsa Gy. utca 1/A.), Alsóvárosi Gyógyszertár (Szeged, Földmíves utca 27.), Apaffy Gyógyszertár (Makó, Apaffy utca 21.), Arany Kereszt Gyógyszertár (Makó, Vásárhelyi utca 50.), Arany Oroszlán Gyógyszertár (Szeged, Petőfi S. sugárút 41/B.), Aranykígyó Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Károlyi utca 3.), Árpád Fejedelem Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Medgyessy utca 4/A.), Assisi Szent Ferenc Gyógyszertár (6723 Szeged, Debreceni utca 2.), Borostyán Gyógyszertár (Nagymágocs, Szentesi út 39.), Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Szentes, Kossuth tér 5.), Erzsébet Patika Gyógyszertár ( Csongrád, Muskátli utca 33.), Gyevi Gyógyszertár (Algyő, Egészségház utca 42.).
A teljes Csongrád-Csanád vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Sürgősségi szakorvosi ügyeletek
Hétköznap munkaidőben
Baleseti sebészeti felnőtt járóbeteg ellátás: Traumatológiai Szakrendelés
(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)
Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig
Szemészeti felnőtt sürgősségi ellátás:
I. sz. Rendelőintézet
Szemészeti Szakrendelő
(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)
Hétfő-Péntek: 07:00-19:00 óráig
Sürgősségi betegellátás:
Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály
(6725 Szeged, Semmelweis u. 6.)
Minden nap: 00:00–24:00 óráig
Gyermek vérvétel:
Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermekgyógyászati Ambulancia
Alagsor 30. és 31. sz. rendelő
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig
Hétköznap ügyeleti időben
Fül-Orr-Gégészeti ügyelet (gyermek és felnőtt): Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
(6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 111.)
Minden nap: 19:00-07:00 óráig
Gyermekgyógyászati ügyelet:
Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermekgyógyászati Ambulancia
Alagsor 20. sz. rendelő
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Hétfő-Péntek: 16:00-08:00 óráig
Gyermek baleseti sebészeti ügyelet (14 év alattiak ellátása):
Gyermekgyógyászati Kliniíka és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermeksebészeti Ambulancia
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Alagsor 8. sz. rendelő
Minden nap: 00:00–24:00 óráig
Sürgősségi baleseti sebészeti felnőtt ügyelet:
Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály
