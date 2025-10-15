Reggeli infódömping a tökéletes napkezdéshez

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Legfontosabb híreink kedden:

Rejtélyes feliratok jelentek meg a BYD-építkezés közelében

Közeleg a halottak napja, idén ilyen áron szerezhetjük be koszorút a Mars téri piacon – galériával

Vége a kényszerszünetnek, újra kinyitott a népszerű szegedi cukrászda

Berobbant a járvány: több mint 200 ezer beteg egy hét alatt, az Anna Fürdő már lépett

Ruszin-Szendi Romulusz tagadja a sorkatonaság visszaállításával kapcsolatos kijelentéseit

„Nem fizetek csak azért, mert kell” – a Z generáció fellázadt a muszáj-borravaló ellen

Napi infó

Időjárás

Kezdetben erősen, később közepesen felhős égbolt várható, több napsütéssel. Helyenként záporok is előfordulhatnak. A hőmérséklet 11 és 17 fok között alakul.

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,

- Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös km között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.

- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- a 76-os és a 71-es km között hídgerendák és portálszerkezetek beemelése kapcsán éjszakai munkavégzés lesz 18.00-tól reggel 06.00-ig várhatóan 10.20-ig. Alkalmanként 15-20 percre megállítják mindkét oldal forgalmát!

- Kecskemét térségében zajvédőfal építése miatt a 83-as és a 87-es km között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható.

- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom

Szegeden:

Sűrű forgalomra és torlódásra lehet számítani már a reggeli órákban is. A hidakon,bevezető utakon,sugárutakon és körutakon már most is lassabb a haladás. Tart a felújítás még mindig a régi 5-ösön , és a Gogol utca sincs még teljesen befejezve. Balesetről nincs tudomásunk!

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél 91 centiméter, Csongrádnál -152 centiméter, Mindszentnél -21 centiméter.