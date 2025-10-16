Mielőtt belevágsz a napba, ezt jó, ha tudod

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó – a legfontosabb infók egy helyen. Fotó: Shutterstock

Legfontosabb híreink szerdán:

Kiderült, mikor jöhet enyhülés a szegedi albérletárakban – szakértő árulta el az okát

Paula, a robot már dolgozik a városházán – az MI-asszisztens rögtön Márki-Zay Pétert eligazította

Kiderült, miért került 14 millióba két zebra Mártélyon, nemcsak festék kellett

Díszpolgári végakarat kontra szegedi önkormányzat: íme a teljes igazság Varga Mátyás végakaratáról

Magyar Péter kottájából játszanak a baloldali közvélemény-kutatók

Szelfizés okozott szörnyű tragédiát a hegyekben

Napi infó

Időjárás

Reggel ködfoltok képződhetnek, melyek feloszlását követően váltakozó felhőzetre, csapadékmentes időre számíthatunk. Esetleg elvégve fordulhat elő zápor. A legmagasabb hőmérséklet 14–15 fok körül valószínű.

Közlekedés

Az M5-ös autópályán, Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös km között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható. A 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

A lajosmizsei szakaszon, a 71-es és a 76-os km között hídgerendák és portálszerkezetek beemelése kapcsán éjszakai munkavégzés lesz 18.00-tól reggel 06.00-ig várhatóan 10.20-ig. Alkalmanként 15-20 percre megállítják mindkét oldal forgalmát!

Kecskemét térségében zajvédőfal építése miatt a 83-as és a 87-es km között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható.

Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.

Szegeden:

Erős forgalommal indul a mai reggel is hideg van sokan lerakták a kerékpárokat így még több az autó. A Boldogasszony sgt-úton a szivárvány utcánál fel kell hajtani a villamos sínre, mert az úton munkálatokat végeznek, fokozott figyelemmel közlekedjünk arra. A Széksósi, Makai, Bajai úton valamint a 47-esen , és a városba érve sem jobb a helyzet. Torlódásra lehet még számítani a Csongrádi, a József Attila és a Kossuth Lajos sgt., illetve a Tarjáni csomópontokon , a hidak és környékén is lassú a haladás. Tart a felújítás még mindig a régi 5-ösön , és a Gogol utca sincs még teljesen befejezve.

Balesetről nincs tudomásunk!