Ha csak egyetlen cikkre kattintasz rá a kávéhoz, legyen ez

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Legfontosabb híreink csütörtökön:

Felháborodás ide vagy oda, az ország legdrágább parkolója így is tele van

Gumigyilkos növény retteghet: Kisteleken már tudják, mi a megoldás és mi kiderítettük mi az

Mindennek hátat fordított Ördög Nóra, rejtélyes üzenetet hagyott

Elvesztette az irányítást, majd az árokba hajtott – fotókon a hódmezővásárhelyi baleset

A Soros-hálózatból landolt a Tisza-szigetbe Magyar Péter aktivistája

Kétezerhez közelít idén a sikeres újraélesztések száma

Napi infó

Időjárás

Északon és délen is megnövekszik a felhőzet, de csupán helyenként fordulhat elő gyenge eső. A legmagasabb hőmérséklet 16–17 fok körül alakul. Estére az északnyugati szél többfelé élénkebbé válik.

Közlekedés

Az M5-ös autópályán, Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös km között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható. A 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

A lajosmizsei szakaszon, a 71-es és a 76-os km között hídgerendák és portálszerkezetek beemelése kapcsán éjszakai munkavégzés lesz 18.00-tól reggel 06.00-ig várhatóan 10.20-ig. Alkalmanként 15-20 percre megállítják mindkét oldal forgalmát!

Kecskemét térségében zajvédőfal építése miatt a 83-as és a 87-es km között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható.

Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.

Szegeden:

A hét utolsó napjának reggelén is folyamatosan erősödő forgalomra lehet számítani a városban és a bevezető utakon is. A hidakon és környékén is lassú a haladásra lehet számítani. Torlódás várható a felújítási munkálatok környékén , régi 5-ös úton, a Dózsa utca , Hajnóczy utca és a Gogol utcában is , és a közép kikötő soron is több helyen útfelbontás nehezíti a közlekedést. Balesetről nincs tudomásunk!