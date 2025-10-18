Indítsd jól a napod, csak ennyi kell hozzá

október 18., szombat

Lukács névnap

+15
+8
Hírek, időjárás, útinform. Napi infó rovatunkban összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat.

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat. 

Boldog férfi olvas egy szöveget, amin a napi infó legfontosabb tudnivalói találhatók.
Napi infó - minden fontos tudnivaló egy helyen. Fotó: Shutterstock.

Legfontosabb híreink pénteken:

  • Elhidegülés, bűn, bosszú: egy házasság legsötétebb árnyalatai – galériával
  • Megőrültek érte a szegediek: ingyen tacóért álltak sorba a Kígyó utcában
  • Hónapok óta pusztul, de egykor tele volt vásárlókkal, megnéztük mi a helyzet Tápai utcai Sparral
  • Kapu Tibor elárulta, mi az, amire még ő sem tudott felkészülni az űrben
  • Megszorítás minden fronton: a Tisza Párt a nyugdíjasokat sem kímélné
  • Hónapok óta várják, most végre eső jöhet a kiszáradt földekre

Szombaton nyugodt, hűvös őszi időre lehet számítani. A HungaroMet adatai alapján a nap folyamán a napsütést gyakran felhők zavarják, de csapadék nem valószínű. A hajnali órákban 5 °C körüli minimum, helyenként akár fagypont közeli érték is előfordulhat, napközben viszont 16–17 °C körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Mérsékelt, időnként élénk északkeleti szél fújhat.

Közlekedés

Szeged: Ma is folyamatosan erősödő  forgalomra lehet számítani a városban és a bevezető utakon is. A hidakon és környékén is lassú a haladás.
A Boldogasszony sugárúton a Szivárvány utcánál fel kell hajtani a villamos sínre, mert az úton munkálatokat végeznek. Továbbá torlódás várható a még meglévő felújítási munkálatok környékén, régi 5-ös úton, a Hajnóczy utcában és a Gogol utcában és a közép kikötő soron is több helyen útfelbontás nehezíti a közlekedést.  Nagyobb figyelemmel  közlekedjünk ezeken a szakaszokon.
Az M5-ös autópályán,
- Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös km között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható. A 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. 
- A lajosmizsei szakaszon, a 71-es és a 76-os km között hídgerendák és portálszerkezetek beemelése kapcsán éjszakai munkavégzés lesz 18.00-tól reggel 06.00-ig várhatóan 10.20-ig. Alkalmanként 15-20 percre megállítják mindkét oldal forgalmát!
- Kecskemét térségében zajvédőfal építése miatt a 83-as és a 87-es km között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható. 
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom. 

Az M43-as autópálya M5-ös autópálya felé vezető oldalán szemetet szednek Szeged térségében. Az 1-es km-nél a belső sávot zárták le.

Az 5-ös főúton,
- Lajosmizse és Táborfalva között a 63-as km-nél építési munkák miatt félpályás lezárásra kell számítani! 
- Szegeden a 163-as és a 165-ös km között útépítők dolgoznak. Sávlezárásra és sebességkorlátozásra készüljenek! 

Csongrád-Csanád vármegyében, a Szarvas és Szentes közötti összekötő úton, a 13-as km-nél felújítják a Veker-ér hídját. Az utat lezárták, kerülni jelentős kerülővel, Kunszentmárton felé lehet.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél 96 centiméter, Csongrádnál -147 centiméter, Mindszentnél -16 centiméter.

Készenléti patikák Csongrád-Csanádban

Akácia Gyógyszertár (Sándorfalva, Dózsa Gy. utca 1/A.), Alsóvárosi Gyógyszertár (Szeged, Földmíves utca 27.), Apaffy Gyógyszertár (Makó, Apaffy utca 21.), Arany Kereszt Gyógyszertár (Makó, Vásárhelyi utca 50.), Arany Oroszlán Gyógyszertár (Szeged, Petőfi S. sugárút 41/B.), Aranykígyó Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Károlyi utca 3.), Árpád Fejedelem Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Medgyessy utca 4/A.), Assisi Szent Ferenc Gyógyszertár (6723 Szeged, Debreceni utca 2.), Borostyán Gyógyszertár (Nagymágocs, Szentesi út 39.), Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Szentes, Kossuth tér 5.), Erzsébet Patika Gyógyszertár ( Csongrád, Muskátli utca 33.), Gyevi Gyógyszertár (Algyő, Egészségház utca 42.).

A teljes Csongrád-Csanád vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Sürgősségi szakorvosi ügyeletek

Hétköznap munkaidőben

Baleseti sebészeti felnőtt járóbeteg ellátás: Traumatológiai Szakrendelés

(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)

Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig

Szemészeti felnőtt sürgősségi ellátás:

I. sz. Rendelőintézet

Szemészeti Szakrendelő

(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)

Hétfő-Péntek: 07:00-19:00 óráig

Sürgősségi betegellátás:

Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály

(6725 Szeged, Semmelweis u. 6.)

Minden nap: 00:00–24:00 óráig

Gyermek vérvétel:

Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ

Gyermekgyógyászati Ambulancia

Alagsor 30. és 31. sz. rendelő

(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)

Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig

Hétköznap ügyeleti időben

Fül-Orr-Gégészeti ügyelet (gyermek és felnőtt): Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

(6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 111.)

Minden nap: 19:00-07:00 óráig

Gyermekgyógyászati ügyelet:

Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ

Gyermekgyógyászati Ambulancia

Alagsor 20. sz. rendelő

(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)

Hétfő-Péntek: 16:00-08:00 óráig

Gyermek baleseti sebészeti ügyelet (14 év alattiak ellátása):

Gyermekgyógyászati Kliniíka és Gyermekegészségügyi Központ

Gyermeksebészeti Ambulancia

(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)

Alagsor 8. sz. rendelő

Minden nap: 00:00–24:00 óráig

Sürgősségi baleseti sebészeti felnőtt ügyelet:

Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

