Indítsd jól a napod, csak ennyi kell hozzá

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó - minden fontos tudnivaló egy helyen. Fotó: Shutterstock.

Legfontosabb híreink pénteken:

Elhidegülés, bűn, bosszú: egy házasság legsötétebb árnyalatai – galériával

Megőrültek érte a szegediek: ingyen tacóért álltak sorba a Kígyó utcában

Hónapok óta pusztul, de egykor tele volt vásárlókkal, megnéztük mi a helyzet Tápai utcai Sparral

Kapu Tibor elárulta, mi az, amire még ő sem tudott felkészülni az űrben

Megszorítás minden fronton: a Tisza Párt a nyugdíjasokat sem kímélné

Hónapok óta várják, most végre eső jöhet a kiszáradt földekre

Napi infó

Időjárás

Szombaton nyugodt, hűvös őszi időre lehet számítani. A HungaroMet adatai alapján a nap folyamán a napsütést gyakran felhők zavarják, de csapadék nem valószínű. A hajnali órákban 5 °C körüli minimum, helyenként akár fagypont közeli érték is előfordulhat, napközben viszont 16–17 °C körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Mérsékelt, időnként élénk északkeleti szél fújhat.

Közlekedés

Szeged: Ma is folyamatosan erősödő forgalomra lehet számítani a városban és a bevezető utakon is. A hidakon és környékén is lassú a haladás.

A Boldogasszony sugárúton a Szivárvány utcánál fel kell hajtani a villamos sínre, mert az úton munkálatokat végeznek. Továbbá torlódás várható a még meglévő felújítási munkálatok környékén, régi 5-ös úton, a Hajnóczy utcában és a Gogol utcában és a közép kikötő soron is több helyen útfelbontás nehezíti a közlekedést. Nagyobb figyelemmel közlekedjünk ezeken a szakaszokon.

Az M5-ös autópályán,

- Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös km között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható. A 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- A lajosmizsei szakaszon, a 71-es és a 76-os km között hídgerendák és portálszerkezetek beemelése kapcsán éjszakai munkavégzés lesz 18.00-tól reggel 06.00-ig várhatóan 10.20-ig. Alkalmanként 15-20 percre megállítják mindkét oldal forgalmát!

- Kecskemét térségében zajvédőfal építése miatt a 83-as és a 87-es km között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható.

- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.