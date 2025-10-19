Időjárás, közlekedés, programok – Induljon jól a vasárnap!

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Ez maradt az M43-ason kigyulladt motorolajat szállító kamionból

A retró újra hódít, a vintage ruhavásár Szegeden igazi meglepetéseket tartogatott

Ötven éve nyert történelmi bajnoki címet a Szegedi Volán ezen a napon

Miért kiabálják a szegedi kamaszok, hogy „six seven”?

A baloldal bagatellizálja a budapesti békecsúcs jelentőségét

Rajzfilmfigurává műtteti magát a plasztikafüggő Natasha Crown

Napi infó

Időjárás

Derült, napos időre készülhetünk, legfeljebb délután jelennek meg fátyolfelhők az égen. Csapadék nem várható. A reggel kifejezetten hideg lesz, helyenként fagy is előfordulhat. Napközben mindössze 9–15 fokig emelkedik a hőmérséklet.

Közlekedés

Az M43-as autópályán, a Csanádpalota felé vezető oldalon, Szeged térségében korábban kigyulladt egy kamion. A 17-es km-nél műszaki mentés és a burkolat helyreállítási munkái miatt a belső sávot várhatóan hétfőig lezárták.

Az M5-ös autópályán,

Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös km között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható. A 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

A lajosmizsei szakaszon, a 71-es és a 76-os km között hídgerendák és portálszerkezetek beemelése kapcsán éjszakai munkavégzés várható 10.20-ig. 18.00-tól reggel 06.00-ig alkalmanként 15-20 percre megállíthatják mindkét oldal forgalmát!

Kecskemét térségében zajvédőfal építése miatt a 83-as és a 87-es km között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható.

Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.

Az 5-ös főúton, Szegeden a 163-as és a 165-ös km között útépítők dolgoznak. Sávlezárásra és sebességkorlátozásra készüljenek

Csongrád-Csanád vármegyében, a Szarvas és Szentes közötti összekötő úton, a 13-as km-nél felújítják a Veker-ér hídját. Az utat lezárták, kerülni jelentős kerülővel, Kunszentmárton felé lehet.

Vízállás