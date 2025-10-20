október 20., hétfő

Napi infó

1 órája

Segítünk abban, hogy remekül induljon a heted, ne hagyd ki!

Címkék#Napi infó#program#információk

Hírek, időjárás, útinform. Napi infó rovatunkban összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat.

Delmagyar.hu

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat. 

Egy férfi bögrével a kezében olvassa a telefonján a napi infó rovatot.
Napi infó - a legfontosabb tudnivalók egy helyen. Illusztráció: Shutterstock

Legfontosabb híreink vasárnap:

  • Egy mozdonyban sülő halétel lepte meg a látogatókat az első mártélyi halfesztiválon – galériával
  • Figyelem! Így változik az üzletek és a piac nyitvatartása a hosszú hétvégén
  • Egy gasztronómiai fesztivál, ahol a polgármester gyúrt kalácsot és egy három lépésből álló recept is elkészült – galériával
  • Elképesztő emlékek! Így buliztak a fiatalok 2008-ban a JATE Klubban – galériákkal
  • Orbán Viktor kiemelkedik az EU-ban: minden nagyhatalom vezetőjével tárgyal
  • Elhunyt a Limp Bizkit basszusgitárosa

Napi infó

Időjárás

Csongrád‑Csanád vármegye térségében október 20-án reggel hűvös és részben felhős idő várható: hajnalban akár 0 °C körüli értékkel, majd 8–10 °C-ra melegszik a légkör. A délelőtt folyamán fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és több órára kisüthet a nap.

Közlekedés

Szeged: A szokásos hétfői forgalomra lehet számítani, sok az autó a bevezető utakon, a sugárutakon és körutakon. Lassú a haladás a hidakon is. Az M43-as autópálya lehajtó és a vasúti átjáró között a Sándorfalvi úton veszélyre hívja fel a tábla a közlekedők figyelmét, mivel az épülő autógyár és az út másik oldalán lévő földterület között teherautók közlekednek bizonyos időközönként keresztbe a földútról. Ezt a területet ezért fokozott óvatossággal kell megközelíteni, mert az utóbbi időben is származott ebből baleset. A mai naptól a Szentháromság utcában a Karolina iskola előtti buszmegállónál úthibát javítanak, a busz meg fog állni az iskolánál, de 1 hétig útszűkületre és megállási tilalomra kell számítani. A közlekedő gyerekek miatt mindenki óvatosan vezessen!

Az M5-ös autópályán,
- Budapest határa és Ócsa között Röszke irányába az elválasztó sávot kaszálják. A 17-es és a 30-as km között mozgó terelés mellett a belső sávot lezárják, ami torlódáshoz vezethet. 
- A főváros felé vezető oldalon Lajosmizse térségében a víznyelőrácsokat tisztítják. A 61-es km-től az 50-es km-ig haladnak és zárják le szakaszosan a belső sávot. 
- Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös km között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható. A 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. 
- Kecskemét térségében zajvédőfalat építenek. A 83-as és a 87-es km között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható. 
Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, Röszke felé, a 100-as és a 103-as km között 8-tól délig a külső sávba terelik a járműveket, déltől délután 4 óráig pedig csak a leálló sáv lesz járható, ami torlódást okozhat. 

Az M43-as autópályán a határ felé vezető oldalon, a 16-os km-nél egy korábbi baleset kapcsán a külső és a leálló sávot lezárták. 

Az 5-ös főúton, 
- Lajosmizse és Táborfalva között a 63-as km-nél építési munkák miatt félpályás lezárásra kell számítani! 
- Szegeden a 163-as és a 165-ös km között útépítők dolgoznak. Sávlezárásra és sebességkorlátozásra készüljenek! 
Csongrád-Csanád vármegyében, a Szarvas és Szentes közötti összekötő úton, a 13-as km-nél felújítják a Veker-ér hídját. Az utat lezárták, kerülni jelentős kerülővel, Kunszentmárton felé lehet – írja az Útinform.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél 93 centiméter, Csongrádnál - 141 centiméter, Mindszentnél - 13 centiméter.

Készenléti patikák Csongrád-Csanádban

Akácia Gyógyszertár (Sándorfalva, Dózsa Gy. utca 1/A.), Alsóvárosi Gyógyszertár (Szeged, Földmíves utca 27.), Apaffy Gyógyszertár (Makó, Apaffy utca 21.), Arany Kereszt Gyógyszertár (Makó, Vásárhelyi utca 50.), Arany Oroszlán Gyógyszertár (Szeged, Petőfi S. sugárút 41/B.), Aranykígyó Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Károlyi utca 3.), Árpád Fejedelem Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Medgyessy utca 4/A.), Assisi Szent Ferenc Gyógyszertár (6723 Szeged, Debreceni utca 2.), Borostyán Gyógyszertár (Nagymágocs, Szentesi út 39.), Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Szentes, Kossuth tér 5.), Erzsébet Patika Gyógyszertár ( Csongrád, Muskátli utca 33.), Gyevi Gyógyszertár (Algyő, Egészségház utca 42.).

A teljes Csongrád-Csanád vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Sürgősségi szakorvosi ügyeletek

Hétköznap munkaidőben

Baleseti sebészeti felnőtt járóbeteg ellátás: Traumatológiai Szakrendelés

(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)

Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig

Szemészeti felnőtt sürgősségi ellátás:

I. sz. Rendelőintézet

Szemészeti Szakrendelő

(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)

Hétfő-Péntek: 07:00-19:00 óráig

Sürgősségi betegellátás:

Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály

(6725 Szeged, Semmelweis u. 6.)

Minden nap: 00:00–24:00 óráig

Gyermek vérvétel:

Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ

Gyermekgyógyászati Ambulancia

Alagsor 30. és 31. sz. rendelő

(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)

Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig

Hétköznap ügyeleti időben

Fül-Orr-Gégészeti ügyelet (gyermek és felnőtt): Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

(6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 111.)

Minden nap: 19:00-07:00 óráig

Gyermekgyógyászati ügyelet:

Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ

Gyermekgyógyászati Ambulancia

Alagsor 20. sz. rendelő

(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)

Hétfő-Péntek: 16:00-08:00 óráig

Gyermek baleseti sebészeti ügyelet (14 év alattiak ellátása):

Gyermekgyógyászati Kliniíka és Gyermekegészségügyi Központ

Gyermeksebészeti Ambulancia

(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)

Alagsor 8. sz. rendelő

Minden nap: 00:00–24:00 óráig

Sürgősségi baleseti sebészeti felnőtt ügyelet:

Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

