Segítünk abban, hogy remekül induljon a heted, ne hagyd ki!

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó - a legfontosabb tudnivalók egy helyen. Illusztráció: Shutterstock

Legfontosabb híreink vasárnap:

Egy mozdonyban sülő halétel lepte meg a látogatókat az első mártélyi halfesztiválon – galériával

Figyelem! Így változik az üzletek és a piac nyitvatartása a hosszú hétvégén

Egy gasztronómiai fesztivál, ahol a polgármester gyúrt kalácsot és egy három lépésből álló recept is elkészült – galériával

Elképesztő emlékek! Így buliztak a fiatalok 2008-ban a JATE Klubban – galériákkal

Orbán Viktor kiemelkedik az EU-ban: minden nagyhatalom vezetőjével tárgyal

Elhunyt a Limp Bizkit basszusgitárosa

Napi infó

Időjárás

Csongrád‑Csanád vármegye térségében október 20-án reggel hűvös és részben felhős idő várható: hajnalban akár 0 °C körüli értékkel, majd 8–10 °C-ra melegszik a légkör. A délelőtt folyamán fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és több órára kisüthet a nap.

Közlekedés

Szeged: A szokásos hétfői forgalomra lehet számítani, sok az autó a bevezető utakon, a sugárutakon és körutakon. Lassú a haladás a hidakon is. Az M43-as autópálya lehajtó és a vasúti átjáró között a Sándorfalvi úton veszélyre hívja fel a tábla a közlekedők figyelmét, mivel az épülő autógyár és az út másik oldalán lévő földterület között teherautók közlekednek bizonyos időközönként keresztbe a földútról. Ezt a területet ezért fokozott óvatossággal kell megközelíteni, mert az utóbbi időben is származott ebből baleset. A mai naptól a Szentháromság utcában a Karolina iskola előtti buszmegállónál úthibát javítanak, a busz meg fog állni az iskolánál, de 1 hétig útszűkületre és megállási tilalomra kell számítani. A közlekedő gyerekek miatt mindenki óvatosan vezessen!

Az M5-ös autópályán,

- Budapest határa és Ócsa között Röszke irányába az elválasztó sávot kaszálják. A 17-es és a 30-as km között mozgó terelés mellett a belső sávot lezárják, ami torlódáshoz vezethet.

- A főváros felé vezető oldalon Lajosmizse térségében a víznyelőrácsokat tisztítják. A 61-es km-től az 50-es km-ig haladnak és zárják le szakaszosan a belső sávot.

- Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös km között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható. A 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- Kecskemét térségében zajvédőfalat építenek. A 83-as és a 87-es km között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható.

Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, Röszke felé, a 100-as és a 103-as km között 8-tól délig a külső sávba terelik a járműveket, déltől délután 4 óráig pedig csak a leálló sáv lesz járható, ami torlódást okozhat.