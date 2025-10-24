A napod térképe: friss hírek, időjárás, közlekedés

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Legfontosabb híreink csütörtökön:

A szabadság szikrája Szegedről indult, a forradalom hősei előtt tisztelegtek a Rerrich Béla téren – galériával

Csongrád környékén tovább mozog a föld, a szakértők új eszközökkel mérik az utórengéseket

Képeken a kigyulladt Dózsa-tanya helyszíne: romok maradtak az oltás után

Három félárva kisgyermek édesanyja angyalszárnyat növesztett – értük rendeznek futást Vásárhelyen

Magyar Péter főnöke egyértelmű álláspontot követel Ukrajna ügyében

Toplistás babanevek: ezeket választják most a legtöbben



Napi infó

Időjárás

Reggelig sokfelé várható kiadós eső, néhol beágyazott zivatar. Napközben aztán ÉNy felől csökken a felhőzet, de ÉK-en és DNy-on akár délután is eshet. Estére derülhet ki az ég. A déli órákig sokfelé lesz viharos az ÉNy-i szél. 11 és 17 fok között alakul a hőmérséklet.

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,

- Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös km között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.

- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- Kecskemét térségében zajvédőfalat építenek. A 83-as és a 87-es km között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható.

- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél centiméter, Csongrádnál centiméter, Mindszentnél centiméter.

Készenléti patikák Csongrád-Csanádban

Akácia Gyógyszertár (Sándorfalva, Dózsa Gy. utca 1/A.), Alsóvárosi Gyógyszertár (Szeged, Földmíves utca 27.), Apaffy Gyógyszertár (Makó, Apaffy utca 21.), Arany Kereszt Gyógyszertár (Makó, Vásárhelyi utca 50.), Arany Oroszlán Gyógyszertár (Szeged, Petőfi S. sugárút 41/B.), Aranykígyó Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Károlyi utca 3.), Árpád Fejedelem Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Medgyessy utca 4/A.), Assisi Szent Ferenc Gyógyszertár (6723 Szeged, Debreceni utca 2.), Borostyán Gyógyszertár (Nagymágocs, Szentesi út 39.), Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Szentes, Kossuth tér 5.), Erzsébet Patika Gyógyszertár ( Csongrád, Muskátli utca 33.), Gyevi Gyógyszertár (Algyő, Egészségház utca 42.).