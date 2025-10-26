Ez a legfontosabb mára a reggeli kávé mellé

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Legfontosabb híreink szombaton:

Szinte lehetetlen asztalhoz jutni, akkora a pacalőrület a szegedi étteremben – videóval

Minden működött, mégis négyen meghaltak, a kakasszéki tragédia megrázta az egész vármegyét

Kádár kocka urbex Szentes környékén: minden tárgy a helyén, csak az idő telt el – galériával

TÖKéletes hétvége a Szent István téren, ahol a gyertyát is édességnek nézték – galériával, videóval

Magyar Péter embere lebukott, a saját üzlete miatt támadja az egészségügyet (videó)

Lecsapott Melissa: már halálos áldozatai is vannak a trópusi viharnak

Napi infó

Időjárás

A köd feloszlása után erősen felhős időre számíthatunk, délen többfelé, máshol csak néhol esővel, záporral. Az ÉNy-i szél többfelé megerősödik. 11 és 17 fok között alakul a hőmérséklet.

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,

- Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös km között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható. A 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- Kecskemét térségében zajvédőfalat építenek. A 83-as és a 87-es km között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható.

- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél 98 centiméter, Csongrádnál -134 centiméter, Mindszentnél -9 centiméter.

Készenléti patikák Csongrád-Csanádban

Akácia Gyógyszertár (Sándorfalva, Dózsa Gy. utca 1/A.), Alsóvárosi Gyógyszertár (Szeged, Földmíves utca 27.), Apaffy Gyógyszertár (Makó, Apaffy utca 21.), Arany Kereszt Gyógyszertár (Makó, Vásárhelyi utca 50.), Arany Oroszlán Gyógyszertár (Szeged, Petőfi S. sugárút 41/B.), Aranykígyó Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Károlyi utca 3.), Árpád Fejedelem Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Medgyessy utca 4/A.), Assisi Szent Ferenc Gyógyszertár (6723 Szeged, Debreceni utca 2.), Borostyán Gyógyszertár (Nagymágocs, Szentesi út 39.), Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Szentes, Kossuth tér 5.), Erzsébet Patika Gyógyszertár ( Csongrád, Muskátli utca 33.), Gyevi Gyógyszertár (Algyő, Egészségház utca 42.).