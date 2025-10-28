Az utóbbi idők legjobb keddje vár rád, csak ez kell hozzá

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Legfontosabb híreink hétfőn:

Tíz hónap várakozás után újra megnyílt Bordány ikonikus étterme, egy világbajnok rögtön be is tért

Maszkos betörők járják Szegedet, több lakásba próbáltak már bejutni

Olyan SMS-ek terjednek, hogy még a legprofibbakat is becsapja! Jobb ha figyelsz

Kiderült, mi okozhatta a sándorfalvi tüzet – gyűjtés indult a károsult családnak

Magyar Péter már Gyurcsányt másolja, leporolta a régi balos szlogent

Nem mindegy, mikor és mennyit: így használja helyesen a magnéziumot

Időjárás

Északon borongós, délen naposabb időre számíthatunk. Északon záporesők is lehetnek. A nap első felében erős lesz az ÉNy-i szél. A csúcshőmérséklet 13 fok körül alakul.

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,

Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös km között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható. A 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

Kecskemét térségében zajvédőfalat építenek. A 83-as és a 87-es km között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható.

Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.

a mai napon új terelést építenek ki Budapest felé, a Szatymazi pihenőhely közelében, a 149-es és a 151-es km között. A terelés kiépítésének idején csak egy sáv járható.

Az M43-as autópályán,

a határ felé vezető oldalon, a 16-os km-nél egy korábbi baleset során megrongálódott a burkolat, ezért a külső és a leálló sávot lezárták.

Csanádpalota felé vezető oldalon, Maroslele térségében aszfaltoznak. A 23-as és a 24-es km között a belső sávot lezárták.

Az 5-ös főúton,

Szegeden útépítők dolgoznak. A 163-as és a 165-ös km között félpályás lezárásra és sebességkorlátozásra készüljenek!

A Tempo Taxi munkatársától megtudtuk, hogy lényegesen kevesebb az autó Szeged bevezető útjain, az őszi szünet miatt sokan szabadságon vannak. A Kossuth Lajos sugárúti és az Algyői úti lámpáknál azért időnként feltorlódhat a forgalom. A Szőregi úton is kevesebb az autó, de a belvárosi hídon lassabb haladásra lehet számítani. A Felső-Tisza part és a rakpart jól járható, bár az árvízi emlékműnél előfordulhat kisebb torlódás. A belvárosban szintén könnyen lehet közlekedni, viszont a Tisza Lajos körút klinikák felőli végén több jármű is lehet.