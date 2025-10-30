Induljon jól a napod – minden fontos infó egy helyen!

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Legfontosabb híreink szerdán:

Szinte járhatatlan Szeged egyik forgalmas utcája, a boltosok és a helyiek is egyre türelmetlenebbek – videóval

Egy napra sötétségbe borul egy Csongrád megyei település

Tárt karokkal fogadták az egyházi sportakadémiát Mórahalmon, így áll az építkezés

A körforgalom, ami új korszakot nyitott a szegedi közlekedésben

Drámai jövőképet fest az Olasz Földrajzi Társaság jelentése

Magyar Péter érzi, hogy lejtmenetben van

Napi infó

Időjárás

Északnyugat felől gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, és kora délutántól elszórtan alakul ki záporeső. Később csökken a felhőzet, és már csak délen lehet csapadék. A DNy-i, Ny-i szél többfelé lesz erős. 19 fok köré melegszik a levegő.

Közlekedés

Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös km között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható. A 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.

új terelést építettek ki Budapest felé, a Szatymazi pihenőhely közelében, a 149-es és a 151-es km között mindkét sávot lezárták, a járműveket a leálló sávra terelik.

Napközben több helyen is dolgoznak az M5-ös autópályán, sávzárás mellett

a Budapest felé vezető oldalon:

60-as és az 58-as km között délután 13 és 16 óra között.

a 76-os és a 73-as km között, 08 és 16 óra között.

Röszke felé vezető oldalon pedig: a 67-es és a 68-as km között, 09:00 és 11:00 között,

a 74-es és a 76-os km között is, reggel 08:00 és 12:00 között.

Az 5-ös főúton, Szegeden útépítők dolgoznak. A 163-as és a 165-ös km között félpályás lezárásra és sebességkorlátozásra készüljenek!

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél 107 centiméter, Csongrádnál -104 centiméter, Mindszentnél 8 centiméter.