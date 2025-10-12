Vasárnapi napkezdéshez csak ezekre az infókra van szüksége

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó - A legfontosabb tudnivalók egy helyen. Illusztráció: Shutterstock

Legfontosabb híreink szombaton:

Megkérdeztük a mesterséges intelligenciát, hol főzik a legjobb halászlevet Szegeden – meglepő válasz érkezett

Három szegedi iskola is dobogóra került a Klebelsberg emlékversenyen – galériával

Nem mindennapi vendég tűnt fel a Kárász utcán, fotó is készült róla

Tizenkét éve újították fel a tetőt, most megint milliókat kell rákölteni, de a kivitelezőnek már nyoma sincs

Visszaadhatja a látást a magyar kutatók által is fejlesztett protézis

Magyar Péterék óriási hazugsággal próbálkoztak

Napi infó

Időjárás

Változóan felhős időre számíthatunk, néhol már tartósabb rétegfelhőzettel. Kicsi az esély csapadékra. Az ÉNy-i szél többfelé megélénkül. 19 fok körül alakul a hőmérséklet.

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,

- Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös km között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.

- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- Kecskemét térségében zajvédőfal építése miatt a 83-as és a 87-es km között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható.

- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.

Programok Csongrád-Csanádban

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél centiméter, Csongrádnál centiméter, Mindszentnél centiméter.

Készenléti patikák Csongrád-Csanádban

Akácia Gyógyszertár (Sándorfalva, Dózsa Gy. utca 1/A.), Alsóvárosi Gyógyszertár (Szeged, Földmíves utca 27.), Apaffy Gyógyszertár (Makó, Apaffy utca 21.), Arany Kereszt Gyógyszertár (Makó, Vásárhelyi utca 50.), Arany Oroszlán Gyógyszertár (Szeged, Petőfi S. sugárút 41/B.), Aranykígyó Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Károlyi utca 3.), Árpád Fejedelem Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Medgyessy utca 4/A.), Assisi Szent Ferenc Gyógyszertár (6723 Szeged, Debreceni utca 2.), Borostyán Gyógyszertár (Nagymágocs, Szentesi út 39.), Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Szentes, Kossuth tér 5.), Erzsébet Patika Gyógyszertár ( Csongrád, Muskátli utca 33.), Gyevi Gyógyszertár (Algyő, Egészségház utca 42.).