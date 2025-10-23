Kávé mellé új hírek dukálnak, íme az infócsomagunk

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó - a legfontosabb tudnivalók egy helyen. Illusztráció: Shutterstock

Legfontosabb híreink szerdán:

Kamerák rögzítették a csongrádi földrengést – sokan érezték a hajnali mozgást

Európai léptékű robbanás: a BYD mindent megváltoztat Csongrád-Csanádban

Újabb parkolóhelyek tűntek el a klinikáknál Szegeden

Az X-Faktor új reménysége Szentesről érkezett – Majkát szemelte ki mentorának

A lengyel külügyminiszter annak örülne, ha veszélybe kerülne hazánk energiaellátása

Ezekkel az egyszerű a trükkökkel spórolhat a fűtésen

Napi infó

Időjárás

Csütörtökön a napos időszakokat gyakran szakítják meg felhők, napközben elszórtan újabb záporok, esők jöhetnek, estétől pedig a Dunántúlon ismét sokfelé eleredhet az eső, néhol zivatar is kialakulhat. A délies szél többfelé erős, nyugaton és északnyugaton helyenként viharos lesz. Hajnalban 5–12, délután 16–25 fok várható.

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,

- Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös km között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.

- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- Kecskemét térségében zajvédőfalat építenek. A 83-as és a 87-es km között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható.

- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.

Az M43-as autópályán a határ felé vezető oldalon, a 16-os km-nél egy korábbi baleset kapcsán a külső és a leálló sávot lezárták.

Az 5-ös főúton,

- Lajosmizse és Táborfalva között a 63-as km-nél építési munkák miatt félpályás lezárásra kell számítani!

- Szegeden a 163-as és a 165-ös km között útépítők dolgoznak. Sávlezárásra és sebességkorlátozásra készüljenek!

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél 98 centiméter, Csongrádnál -134 centiméter, Mindszentnél -10 centiméter.