Jó napkezdéshez csak ezt kell elolvasnod!

Legfontosabb híreink csütörtökön:

Megrongálták a Fekete Házat, vandálok célpontja lett Szeged ikonikus épülete

A héten már nem az első, személyautó és tramtrain ütközött Szegeden – galériával

Ezek a legjobb szegedi általános iskolák a mesterséges intelligencia szerint

Vége a találgatásoknak, Smárason elárulta, mennyi kihagyás vár rá

Magyar Péter pártja radikális megszorításokat tervez: bezárások és tisztogatás (videó)

Ilyen lesz a parkolási szabálytalanságok új őre?

Napi infó

Időjárás

Nyugaton sok napsütésre számíthatunk, míg kelet felé haladva egyre felhősebb lesz az ég. A Tiszántúlon kisebb eső is előfordulhat. Az ÉK-i szél megerősödhet. 14-15 fok körül alakul a hőmérséklet.

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,

- Burkolatjavítási munkálatokat végeznek reggel 9 óra és délután 16:00 között Röszke irányába, Lajosmizse térségében, így a 67-es és a 68-as km között csak a belsősávon lehet autózni.

- Budapest felé, Újhartyán és az M51-s autóút csomópontja között, a 43-as km-től egészen az 17-es km-ig, üzemeltetési munkálatok miatt napközben időszakosan lezárják a belső sávot. Torlódásra, lassulásra kell számítani az érintett szakaszon!

- a főváros irányába, Lajosmizse és Örkény között, a 62-es km-nél a zajvédőfalat javítják, emiatt a nap folyamán csak a belső sáv járható.

- Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös km között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.

- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- Kecskemét térségében zajvédőfal építése miatt a 83-as és a 87-es km között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható.

- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.

- A 173-as km-nél a Röszke csomópont lehajtóágat Budapest felé lezárták. Ott a benzinkutas pihenőhelyre sem lehet kihajtani, a felhajtás viszont lehetséges.