Napi infó

3 órája

Jó napkezdéshez csak ezt kell elolvasnod!

Hírek, időjárás, útinform. Napi infó rovatunkban összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat.

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat. 

Napi infó - A legfontosabb tudnivalók egy helyen.

Legfontosabb híreink csütörtökön:

  • Megrongálták a Fekete Házat, vandálok célpontja lett Szeged ikonikus épülete
  • A héten már nem az első, személyautó és tramtrain ütközött Szegeden – galériával
  • Ezek a legjobb szegedi általános iskolák a mesterséges intelligencia szerint
  • Vége a találgatásoknak, Smárason elárulta, mennyi kihagyás vár rá
  • Magyar Péter pártja radikális megszorításokat tervez: bezárások és tisztogatás (videó)
  • Ilyen lesz a parkolási szabálytalanságok új őre?

Időjárás

Nyugaton sok napsütésre számíthatunk, míg kelet felé haladva egyre felhősebb lesz az ég. A Tiszántúlon kisebb eső is előfordulhat. Az ÉK-i szél megerősödhet. 14-15 fok körül alakul a hőmérséklet.

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,

- Burkolatjavítási munkálatokat végeznek reggel 9 óra és délután 16:00 között Röszke irányába, Lajosmizse térségében, így a 67-es és a 68-as km között csak a belsősávon lehet autózni.

- Budapest felé, Újhartyán és az M51-s autóút csomópontja között, a 43-as km-től egészen az 17-es km-ig, üzemeltetési munkálatok miatt napközben időszakosan lezárják a belső sávot. Torlódásra, lassulásra kell számítani az érintett szakaszon!

- a főváros irányába, Lajosmizse és Örkény között, a 62-es km-nél a zajvédőfalat javítják, emiatt a nap folyamán csak a belső sáv járható.

- Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös km között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.

- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- Kecskemét térségében zajvédőfal építése miatt a 83-as és a 87-es km között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható.

- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.

- A 173-as km-nél a Röszke csomópont lehajtóágat Budapest felé lezárták. Ott a benzinkutas pihenőhelyre sem lehet kihajtani, a felhajtás viszont lehetséges.

Folyamatosan élénkül a reggeli forgalom. A hidakon és a forgalmasabb körutakon,sugárutakon már most is lassabb a haladás. A Dorozsmai út felől torlódik az autó sor a lámpás körforgalomnál, de az Algyői úton is a jelzőlámpánál kell több idő az átkelésre. Autók felhalmozódása várható a felújítási munkálatok környékén , régi 5-ös úton, a Dózsa utca , a Bakay Nándor utca , Hajnóczy utca és a Gogol utcában is. Balesetről nincs tudomásunk.

Programok Csongrád-Csanádban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél 88 centiméter, a víz hőmérséklete pedig 20 Celsius-fok, Csongrádnál -158 centiméter, Mindszentnél -26 centiméter.

Készenléti patikák Csongrád-Csanádba

Akácia Gyógyszertár (Sándorfalva, Dózsa Gy. utca 1/A.), Alsóvárosi Gyógyszertár (Szeged, Földmíves utca 27.), Apaffy Gyógyszertár (Makó, Apaffy utca 21.), Arany Kereszt Gyógyszertár (Makó, Vásárhelyi utca 50.), Arany Oroszlán Gyógyszertár (Szeged, Petőfi S. sugárút 41/B.), Aranykígyó Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Károlyi utca 3.), Árpád Fejedelem Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Medgyessy utca 4/A.), Assisi Szent Ferenc Gyógyszertár (6723 Szeged, Debreceni utca 2.), Borostyán Gyógyszertár (Nagymágocs, Szentesi út 39.), Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Szentes, Kossuth tér 5.), Erzsébet Patika Gyógyszertár ( Csongrád, Muskátli utca 33.), Gyevi Gyógyszertár (Algyő, Egészségház utca 42.).

A teljes Csongrád-Csanád vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Sürgősségi szakorvosi ügyeletek

Hétköznap munkaidőben

Baleseti sebészeti felnőtt járóbeteg ellátás: Traumatológiai Szakrendelés

(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)

Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig

Szemészeti felnőtt sürgősségi ellátás:

I. sz. Rendelőintézet

Szemészeti Szakrendelő

(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)

Hétfő-Péntek: 07:00-19:00 óráig

Sürgősségi betegellátás:

Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály

(6725 Szeged, Semmelweis u. 6.)

Minden nap: 00:00–24:00 óráig

Gyermek vérvétel:

Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ

Gyermekgyógyászati Ambulancia

Alagsor 30. és 31. sz. rendelő

(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)

Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig

Hétköznap ügyeleti időben

Fül-Orr-Gégészeti ügyelet (gyermek és felnőtt): Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

(6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 111.)

Minden nap: 19:00-07:00 óráig

Gyermekgyógyászati ügyelet:

Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ

Gyermekgyógyászati Ambulancia

Alagsor 20. sz. rendelő

(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)

Hétfő-Péntek: 16:00-08:00 óráig

Gyermek baleseti sebészeti ügyelet (14 év alattiak ellátása):

Gyermekgyógyászati Kliniíka és Gyermekegészségügyi Központ

Gyermeksebészeti Ambulancia

(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)

Alagsor 8. sz. rendelő

Minden nap: 00:00–24:00 óráig

Sürgősségi baleseti sebészeti felnőtt ügyelet:

Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály

 

