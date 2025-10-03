3 órája
Jó napkezdéshez csak ezt kell elolvasnod!
Hírek, időjárás, útinform. Napi infó rovatunkban összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat.
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Legfontosabb híreink csütörtökön:
- Megrongálták a Fekete Házat, vandálok célpontja lett Szeged ikonikus épülete
- A héten már nem az első, személyautó és tramtrain ütközött Szegeden – galériával
- Ezek a legjobb szegedi általános iskolák a mesterséges intelligencia szerint
- Vége a találgatásoknak, Smárason elárulta, mennyi kihagyás vár rá
- Magyar Péter pártja radikális megszorításokat tervez: bezárások és tisztogatás (videó)
- Ilyen lesz a parkolási szabálytalanságok új őre?
Napi infó
Időjárás
Nyugaton sok napsütésre számíthatunk, míg kelet felé haladva egyre felhősebb lesz az ég. A Tiszántúlon kisebb eső is előfordulhat. Az ÉK-i szél megerősödhet. 14-15 fok körül alakul a hőmérséklet.
Közlekedés
Az M5-ös autópályán,
- Burkolatjavítási munkálatokat végeznek reggel 9 óra és délután 16:00 között Röszke irányába, Lajosmizse térségében, így a 67-es és a 68-as km között csak a belsősávon lehet autózni.
- Budapest felé, Újhartyán és az M51-s autóút csomópontja között, a 43-as km-től egészen az 17-es km-ig, üzemeltetési munkálatok miatt napközben időszakosan lezárják a belső sávot. Torlódásra, lassulásra kell számítani az érintett szakaszon!
- a főváros irányába, Lajosmizse és Örkény között, a 62-es km-nél a zajvédőfalat javítják, emiatt a nap folyamán csak a belső sáv járható.
- Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös km között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.
- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
- Kecskemét térségében zajvédőfal építése miatt a 83-as és a 87-es km között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható.
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.
- A 173-as km-nél a Röszke csomópont lehajtóágat Budapest felé lezárták. Ott a benzinkutas pihenőhelyre sem lehet kihajtani, a felhajtás viszont lehetséges.
Folyamatosan élénkül a reggeli forgalom. A hidakon és a forgalmasabb körutakon,sugárutakon már most is lassabb a haladás. A Dorozsmai út felől torlódik az autó sor a lámpás körforgalomnál, de az Algyői úton is a jelzőlámpánál kell több idő az átkelésre. Autók felhalmozódása várható a felújítási munkálatok környékén , régi 5-ös úton, a Dózsa utca , a Bakay Nándor utca , Hajnóczy utca és a Gogol utcában is. Balesetről nincs tudomásunk.
Programok Csongrád-Csanádban
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél 88 centiméter, a víz hőmérséklete pedig 20 Celsius-fok, Csongrádnál -158 centiméter, Mindszentnél -26 centiméter.
Készenléti patikák Csongrád-Csanádba
Akácia Gyógyszertár (Sándorfalva, Dózsa Gy. utca 1/A.), Alsóvárosi Gyógyszertár (Szeged, Földmíves utca 27.), Apaffy Gyógyszertár (Makó, Apaffy utca 21.), Arany Kereszt Gyógyszertár (Makó, Vásárhelyi utca 50.), Arany Oroszlán Gyógyszertár (Szeged, Petőfi S. sugárút 41/B.), Aranykígyó Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Károlyi utca 3.), Árpád Fejedelem Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Medgyessy utca 4/A.), Assisi Szent Ferenc Gyógyszertár (6723 Szeged, Debreceni utca 2.), Borostyán Gyógyszertár (Nagymágocs, Szentesi út 39.), Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Szentes, Kossuth tér 5.), Erzsébet Patika Gyógyszertár ( Csongrád, Muskátli utca 33.), Gyevi Gyógyszertár (Algyő, Egészségház utca 42.).
A teljes Csongrád-Csanád vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Sürgősségi szakorvosi ügyeletek
Hétköznap munkaidőben
Baleseti sebészeti felnőtt járóbeteg ellátás: Traumatológiai Szakrendelés
(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)
Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig
Szemészeti felnőtt sürgősségi ellátás:
I. sz. Rendelőintézet
Szemészeti Szakrendelő
(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)
Hétfő-Péntek: 07:00-19:00 óráig
Sürgősségi betegellátás:
Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály
(6725 Szeged, Semmelweis u. 6.)
Minden nap: 00:00–24:00 óráig
Gyermek vérvétel:
Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermekgyógyászati Ambulancia
Alagsor 30. és 31. sz. rendelő
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig
Hétköznap ügyeleti időben
Fül-Orr-Gégészeti ügyelet (gyermek és felnőtt): Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
(6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 111.)
Minden nap: 19:00-07:00 óráig
Gyermekgyógyászati ügyelet:
Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermekgyógyászati Ambulancia
Alagsor 20. sz. rendelő
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Hétfő-Péntek: 16:00-08:00 óráig
Gyermek baleseti sebészeti ügyelet (14 év alattiak ellátása):
Gyermekgyógyászati Kliniíka és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermeksebészeti Ambulancia
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Alagsor 8. sz. rendelő
Minden nap: 00:00–24:00 óráig
Sürgősségi baleseti sebészeti felnőtt ügyelet:
Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály
