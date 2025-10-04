Induljon jól a hétvége, mi segítünk beindítani!

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó - A legfontosabb tudnivalók egy helyen. Illusztráció: Shutterstock

Legfontosabb híreink pénteken

Nem bírta tovább, eladó Szeged egyik kedvelt és több mint 20 éve működő étterme

Kellemetlen szagú a szegedi csapvíz, az internetet ellepte a panaszáradat

Megtaláltuk Szeged egyik legdrágább otthonát, pedig még csak most épül

Az OTP figyelmeztet: így próbálják megszerezni a SZÉP kártya adatokat az online csalók

Kicsúsznak Magyar Péter lába alól a Tisza-szigetek

Brutálisan drágultak az Xbox Game Pass díjai, az előfizetők kiakadtak (videó)

Napi infó

Időjárás

Kettősség jellemezheti hazánk időjárását: a Dunántúlon késő délutánig ragyogó napsütés várható, míg a Dunától keletre egyre felhősebb, borúsabb idő várható. A Tiszántúlon akár több helyen lehet eső, zápor. 12 és 17 fok között mozoghat a hőmérséklet. Estétől ÉNy-on is megnövekszik a felhőzet.

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,

- Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös km között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.

- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- Kecskemét térségében zajvédőfal építése miatt a 83-as és a 87-es km között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható.

- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.

- A 173-as km-nél a Röszke csomópont lehajtóágat Budapest felé lezárták. Ott a benzinkutas pihenőhelyre sem lehet kihajtani, a felhajtás viszont lehetséges.

Programok Csongrád-Csanádban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél centiméter, a víz hőmérséklete pedig Celsius-fok, Csongrádnál centiméter, Mindszentnél centiméter.

Készenléti patikák Csongrád-Csanádba

Akácia Gyógyszertár (Sándorfalva, Dózsa Gy. utca 1/A.), Alsóvárosi Gyógyszertár (Szeged, Földmíves utca 27.), Apaffy Gyógyszertár (Makó, Apaffy utca 21.), Arany Kereszt Gyógyszertár (Makó, Vásárhelyi utca 50.), Arany Oroszlán Gyógyszertár (Szeged, Petőfi S. sugárút 41/B.), Aranykígyó Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Károlyi utca 3.), Árpád Fejedelem Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Medgyessy utca 4/A.), Assisi Szent Ferenc Gyógyszertár (6723 Szeged, Debreceni utca 2.), Borostyán Gyógyszertár (Nagymágocs, Szentesi út 39.), Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Szentes, Kossuth tér 5.), Erzsébet Patika Gyógyszertár ( Csongrád, Muskátli utca 33.), Gyevi Gyógyszertár (Algyő, Egészségház utca 42.).