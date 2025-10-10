Minden hasznos infó egy helyen

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Legfontosabb híreink csütörtökön:

Újabb Nobel-díjast adott nekünk az SZTE

A mesterséges intelligencia eddig bírta, végül embert kellett hívni az első okosboltba

Teljes útzár az 55-ösön! Frontális ütközés bénította meg a forgalmat Ásotthalomnál (galériával)

Alig terem most ez a rákmegelőző vitaminbomba, pedig igazi csodaszernek tartják

Elég egy rossz választás, és Magyarország is bevándorlóország lesz

Az új iPhone Air: vékony csoda kompromisszumokkal

Időjárás

Pénteken a napos időszakokat gyakran megszakítja északnyugat felől érkező felhősödés, főleg keleten és északkeleten eső, zápor is előfordulhat. A kevésbé szeles térségekben hajnalra pára, köd képződhet, napközben pedig az északnyugati szél sokfelé élénk, erős, néhol viharos lesz. A hőmérséklet reggel 3 és 11, délután 14 és 21 fok között várható.

Közlekedés

Szeged: Sűrű forgalomra és torlódásra lehet számítani már a reggeli órákban is. A hidakon, bevezető utakon, sugárutakon és a körutakon is folyamatos erősödésre lehet számítani. Tart a felújítás még mindig a régi 5-ösön és a Gogol utca sincs még teljesen befejezve.

Az M5-ös autópályán,

- Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös km között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.

- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- Kecskemét térségében zajvédőfal építése miatt a 83-as és a 87-es km között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható.

- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.

- A 173-as km-nél a Röszke csomópont lehajtóágat Budapest felé lezárták. Ott a benzinkutas pihenőhelyre sem lehet kihajtani, a felhajtás viszont lehetséges.

Csongrád-Csanád vármegyében, a Szarvas és Szentes közötti összekötő úton, a 13-as km-nél felújítják a Veker-ér hídját. Az utat lezárták, kerülni jelentős kerülővel, Kunszentmárton felé lehet – írja az Útinform.