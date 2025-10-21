Minden hasznos infó egy helyen: közlekedés, időjárás

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó - a legfontosabb tudnivalók egy helyen. Illusztráció: Shutterstock

Legfontosabb híreink hétfő:

A házias ízek és a menzahangulat legjava

Porból halászlé? Kipróbáltuk a Lidl újdonságát, és őszintén: még mi is meglepődtünk

Végleg bezárt egy legendás szegedi presszó

Ha ezt látod a bőrödön, lehet, hogy ágyi poloska járt nálad

Több millió forinttól esnének el a családok, ha a Tisza Párt kerülne kormányra

A Z generáció újraírja a luxus szabályait: kevesebbet költenek, tudatosabbak

Napi infó

Időjárás

A délkeleti szél továbbra is élénk marad, a hőmérséklet 8 és 18 fok között alakul, északkeleten lesz a hűvösebb. Kedden is túlnyomóan felhős időre készülhetünk, reggel többfelé eshet, napközben pedig szórványosan alakulhat ki újabb csapadék. A déli szél főként a Dunántúlon és a déli megyékben erősödhet meg. Hajnalban 1–7 fok, délután északon 7–13, délen 14–20 fok várható.

Közlekedés

Szeged: Sűrű forgalomra és torlódásra lehet számítani már a reggeli órákban is. A hidakon, bevezető utakon, sugárutakon és a körutakon is folyamatos erősödésre lehet számítani. Az M43-as autópálya lehajtó és a vasúti átjáró között a Sándorfalvi úton veszélyre hívja fel a tábla a közlekedők figyelmét. Az épülő autógyár és az út másik oldalán lévő földterület között teherautók közlekednek bizonyos időközönként keresztbe a földútról. Ezt a területet ezért fokozott óvatossággal ajánlott megközelíteni. A Szentháromság utcában a Karolina iskola előtti buszmegállónál úthibát javítanak,1 hétig útszűkületre és megállási tilalomra kell számítani. A közlekedő gyerekek miatt mindenki óvatosan vezessen!

Az M5-ös autópályán, a főváros irányába, a 138-as és a 129-es km között a burkolati jeleket festik fel. 13.00 órától 17.00 óráig a belső sávot szakaszosan lezárják. (napi)

Szintén Budapest felé, a 103-as és a 102-es km között hurokdetektorokat fektetnek le. 9.00 órától 16.00 óráig váltakozó sávlezárás mellett dolgoznak.

A főváros irányába, 100-as és a 94-es km között szalagkorlátot javítanak, Reggel fél 8.00 és 15.00 óra között váltakozó sávlezárás zavarja a forgalmat – írja az Útinform.