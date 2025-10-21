Minden hasznos infó egy helyen: közlekedés, időjárás

2 órája
Napi infó
Időjárás
A délkeleti szél továbbra is élénk marad, a hőmérséklet 8 és 18 fok között alakul, északkeleten lesz a hűvösebb. Kedden is túlnyomóan felhős időre készülhetünk, reggel többfelé eshet, napközben pedig szórványosan alakulhat ki újabb csapadék. A déli szél főként a Dunántúlon és a déli megyékben erősödhet meg. Hajnalban 1–7 fok, délután északon 7–13, délen 14–20 fok várható.
Közlekedés
Szeged: Sűrű forgalomra és torlódásra lehet számítani már a reggeli órákban is. A hidakon, bevezető utakon, sugárutakon és a körutakon is folyamatos erősödésre lehet számítani. Az M43-as autópálya lehajtó és a vasúti átjáró között a Sándorfalvi úton veszélyre hívja fel a tábla a közlekedők figyelmét. Az épülő autógyár és az út másik oldalán lévő földterület között teherautók közlekednek bizonyos időközönként keresztbe a földútról. Ezt a területet ezért fokozott óvatossággal ajánlott megközelíteni. A Szentháromság utcában a Karolina iskola előtti buszmegállónál úthibát javítanak,1 hétig útszűkületre és megállási tilalomra kell számítani. A közlekedő gyerekek miatt mindenki óvatosan vezessen!
Az M5-ös autópályán, a főváros irányába, a 138-as és a 129-es km között a burkolati jeleket festik fel. 13.00 órától 17.00 óráig a belső sávot szakaszosan lezárják. (napi)
Szintén Budapest felé, a 103-as és a 102-es km között hurokdetektorokat fektetnek le. 9.00 órától 16.00 óráig váltakozó sávlezárás mellett dolgoznak.
A főváros irányába, 100-as és a 94-es km között szalagkorlátot javítanak, Reggel fél 8.00 és 15.00 óra között váltakozó sávlezárás zavarja a forgalmat – írja az Útinform.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél 99 centiméter, Csongrádnál -138 centiméter, Mindszentnél -11 centiméter.
Készenléti patikák Csongrád-Csanádban
Akácia Gyógyszertár (Sándorfalva, Dózsa Gy. utca 1/A.), Alsóvárosi Gyógyszertár (Szeged, Földmíves utca 27.), Apaffy Gyógyszertár (Makó, Apaffy utca 21.), Arany Kereszt Gyógyszertár (Makó, Vásárhelyi utca 50.), Arany Oroszlán Gyógyszertár (Szeged, Petőfi S. sugárút 41/B.), Aranykígyó Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Károlyi utca 3.), Árpád Fejedelem Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Medgyessy utca 4/A.), Assisi Szent Ferenc Gyógyszertár (6723 Szeged, Debreceni utca 2.), Borostyán Gyógyszertár (Nagymágocs, Szentesi út 39.), Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Szentes, Kossuth tér 5.), Erzsébet Patika Gyógyszertár ( Csongrád, Muskátli utca 33.), Gyevi Gyógyszertár (Algyő, Egészségház utca 42.).
A teljes Csongrád-Csanád vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Sürgősségi szakorvosi ügyeletek
Hétköznap munkaidőben
Baleseti sebészeti felnőtt járóbeteg ellátás: Traumatológiai Szakrendelés
(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)
Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig
Szemészeti felnőtt sürgősségi ellátás:
I. sz. Rendelőintézet
Szemészeti Szakrendelő
(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)
Hétfő-Péntek: 07:00-19:00 óráig
Sürgősségi betegellátás:
Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály
(6725 Szeged, Semmelweis u. 6.)
Minden nap: 00:00–24:00 óráig
Gyermek vérvétel:
Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermekgyógyászati Ambulancia
Alagsor 30. és 31. sz. rendelő
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig
Hétköznap ügyeleti időben
Fül-Orr-Gégészeti ügyelet (gyermek és felnőtt): Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
(6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 111.)
Minden nap: 19:00-07:00 óráig
Gyermekgyógyászati ügyelet:
Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermekgyógyászati Ambulancia
Alagsor 20. sz. rendelő
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Hétfő-Péntek: 16:00-08:00 óráig
Gyermek baleseti sebészeti ügyelet (14 év alattiak ellátása):
Gyermekgyógyászati Kliniíka és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermeksebészeti Ambulancia
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Alagsor 8. sz. rendelő
Minden nap: 00:00–24:00 óráig
Sürgősségi baleseti sebészeti felnőtt ügyelet:
Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály
