október 21., kedd

Orsolya névnap

11°
+16
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Napi infó

2 órája

Minden hasznos infó egy helyen: közlekedés, időjárás

Címkék#Napi infó#program#információk

Hírek, időjárás, útinform. Napi infó rovatunkban összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat.

Delmagyar.hu

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat. 

napi infó
Napi infó - a legfontosabb tudnivalók egy helyen. Illusztráció: Shutterstock

Legfontosabb híreink hétfő:

  • A házias ízek és a menzahangulat legjava
  • Porból halászlé? Kipróbáltuk a Lidl újdonságát, és őszintén: még mi is meglepődtünk
  • Végleg bezárt egy legendás szegedi presszó
  • Ha ezt látod a bőrödön, lehet, hogy ágyi poloska járt nálad
  • Több millió forinttól esnének el a családok, ha a Tisza Párt kerülne kormányra
  • A Z generáció újraírja a luxus szabályait: kevesebbet költenek, tudatosabbak

Napi infó

Időjárás

A délkeleti szél továbbra is élénk marad, a hőmérséklet 8 és 18 fok között alakul, északkeleten lesz a hűvösebb. Kedden is túlnyomóan felhős időre készülhetünk, reggel többfelé eshet, napközben pedig szórványosan alakulhat ki újabb csapadék. A déli szél főként a Dunántúlon és a déli megyékben erősödhet meg. Hajnalban 1–7 fok, délután északon 7–13, délen 14–20 fok várható.

Közlekedés

Szeged: Sűrű forgalomra és torlódásra lehet számítani már a reggeli órákban is. A hidakon, bevezető utakon, sugárutakon és a körutakon is folyamatos erősödésre lehet számítani. Az M43-as autópálya lehajtó és a vasúti átjáró között a Sándorfalvi úton veszélyre hívja fel a tábla a közlekedők figyelmét. Az épülő autógyár és az út másik oldalán lévő földterület között teherautók közlekednek bizonyos időközönként keresztbe a földútról. Ezt a területet ezért fokozott óvatossággal ajánlott megközelíteni. A Szentháromság utcában a Karolina iskola előtti buszmegállónál úthibát javítanak,1 hétig útszűkületre és megállási tilalomra kell számítani. A közlekedő gyerekek miatt mindenki óvatosan vezessen!
Az M5-ös autópályán, a főváros irányába, a 138-as és a 129-es km között a burkolati jeleket festik fel. 13.00 órától 17.00 óráig a belső sávot szakaszosan lezárják. (napi)
Szintén Budapest felé, a 103-as és a 102-es km között hurokdetektorokat fektetnek le. 9.00 órától 16.00 óráig váltakozó sávlezárás mellett dolgoznak. 
A főváros irányába, 100-as és a 94-es km között szalagkorlátot javítanak, Reggel fél 8.00 és 15.00 óra között váltakozó sávlezárás zavarja a forgalmat – írja az Útinform

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél 99 centiméter, Csongrádnál -138 centiméter, Mindszentnél -11 centiméter.

Készenléti patikák Csongrád-Csanádban

Akácia Gyógyszertár (Sándorfalva, Dózsa Gy. utca 1/A.), Alsóvárosi Gyógyszertár (Szeged, Földmíves utca 27.), Apaffy Gyógyszertár (Makó, Apaffy utca 21.), Arany Kereszt Gyógyszertár (Makó, Vásárhelyi utca 50.), Arany Oroszlán Gyógyszertár (Szeged, Petőfi S. sugárút 41/B.), Aranykígyó Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Károlyi utca 3.), Árpád Fejedelem Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Medgyessy utca 4/A.), Assisi Szent Ferenc Gyógyszertár (6723 Szeged, Debreceni utca 2.), Borostyán Gyógyszertár (Nagymágocs, Szentesi út 39.), Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Szentes, Kossuth tér 5.), Erzsébet Patika Gyógyszertár ( Csongrád, Muskátli utca 33.), Gyevi Gyógyszertár (Algyő, Egészségház utca 42.).

A teljes Csongrád-Csanád vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Sürgősségi szakorvosi ügyeletek

Hétköznap munkaidőben

Baleseti sebészeti felnőtt járóbeteg ellátás: Traumatológiai Szakrendelés

(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)

Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig

Szemészeti felnőtt sürgősségi ellátás:

I. sz. Rendelőintézet

Szemészeti Szakrendelő

(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)

Hétfő-Péntek: 07:00-19:00 óráig

Sürgősségi betegellátás:

Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály

(6725 Szeged, Semmelweis u. 6.)

Minden nap: 00:00–24:00 óráig

Gyermek vérvétel:

Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ

Gyermekgyógyászati Ambulancia

Alagsor 30. és 31. sz. rendelő

(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)

Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig

Hétköznap ügyeleti időben

Fül-Orr-Gégészeti ügyelet (gyermek és felnőtt): Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

(6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 111.)

Minden nap: 19:00-07:00 óráig

Gyermekgyógyászati ügyelet:

Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ

Gyermekgyógyászati Ambulancia

Alagsor 20. sz. rendelő

(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)

Hétfő-Péntek: 16:00-08:00 óráig

Gyermek baleseti sebészeti ügyelet (14 év alattiak ellátása):

Gyermekgyógyászati Kliniíka és Gyermekegészségügyi Központ

Gyermeksebészeti Ambulancia

(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)

Alagsor 8. sz. rendelő

Minden nap: 00:00–24:00 óráig

Sürgősségi baleseti sebészeti felnőtt ügyelet:

Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu