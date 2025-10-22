Indítsd jól a napot, mi mindent összegyűjtöttünk ehhez

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.



Legfontosabb híreink kedden:

Megkóstoltuk Szeged legújabb őrületét, a Macko French Tacos-t, és az eredmény minket is meglepett

A hír igaz: további elbocsátások lesznek év végéig a makói Continentalnál

Katonai helikopterek vonultak át Szeged felett – videóval

15 betű, egykori mezőváros, amit Magyar Örökség díjjal is kitüntettek: ez Csongrád-Csanád vármegye leghosszabb nevű települése

Magyar Péter attól retteg, hogy nem lesz elég tiszás a háborús menetén

Halálos áldozatot is követelt a pusztító tornádó (videó)

Napi infó

Időjárás

A délkeleti szél sokfelé élénk marad. Szerdán már több napsütésre is számíthatunk, de időnként kisebb eső, zápor előfordulhat. A déli szél főként a Dunántúlon és délkeleten erősödhet meg. Hajnalban 2 és 11 fok között alakul a hőmérséklet, napközben pedig 13 és 22 fok közé melegszik a levegő, az Északi-középhegység térségében lesz a hűvösebb.

Közlekedés

Szeged: Folyamatosan élénkül a reggeli forgalom. A hidakon és a forgalmasabb körutakon, sugárutakon már most is lassabb a haladás. A Széksósi, Makai, Bajai úton valamint a 47-esen is rengeteg autó tart a város irányába. Torlódásra kell számítani a Csongrádi, a József Attila és a Kossuth Lajos sugárúton, illetve a Tarjáni csomópontokban. Az M43-as autópálya lehajtó és a vasúti átjáró között még folynak a munkálatok, ezért sebességkorlátozásra és forgalomelterelésre kell számítani. A Szentháromság utcában a Karolina iskola előtti buszmegállónál úthibát javítanak, útszűkület és megállási tilalom van érvényben. A közlekedő gyerekek miatt mindenki óvatosan vezessen!

Az M5-ös autópályán,

- Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös km között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható. A 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- Kecskemét térségében zajvédőfalat építenek. A 83-as és a 87-es km között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható.

- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.