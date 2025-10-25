Segítünk beindítani a reggelt: időjárás, közlekedés, friss hírek

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó - a legfontosabb tudnivalók egy helyen. Illusztráció: Shutterstock

Legfontosabb híreink pénteken:

Szegedi oktató szerint hiába természetes a tolatva parkolás a belvárosban, még mindig vannak hátulütői

Megint bezárt a népszerű szegedi cukrászda, de van egy jó híre!

Apelgren noteszéből derült ki, hosszabbított vele a Pick Szeged

Valami készül Hódmezővásárhelyen – több utca is teljesen megváltozik

Magyar Péter elégedetlen volt pártja október 23-i teljesítményével

Mutatjuk, miért sóvárog bizonyos ételek után

Napi infó

Időjárás

Változóan felhős időre van kilátás, délen helyenként zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. A hőmérséklet 14–15 fok körül alakul. A DNy-i szél megélénkülhet.

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,

Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös km között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható. A 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

Kecskemét térségében zajvédőfalat építenek. A 83-as és a 87-es km között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható.

Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom

Csongrád-Csanád vármegyében, a Szarvas és Szentes közötti összekötő úton, a 13-as km-nél felújítják a Veker-ér hídját. Az utat lezárták, kerülni jelentős kerülővel, Kunszentmárton felé lehet.

Az 5-ös főúton, Szegeden a 163-as és a 165-ös km között útépítők dolgoznak. Sávlezárásra és sebességkorlátozásra lehet számítani.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél 105 centiméter, Csongrádnál -129 centiméter, Mindszentnél -4 centiméter.

Készenléti patikák Csongrád-Csanádban

Akácia Gyógyszertár (Sándorfalva, Dózsa Gy. utca 1/A.), Alsóvárosi Gyógyszertár (Szeged, Földmíves utca 27.), Apaffy Gyógyszertár (Makó, Apaffy utca 21.), Arany Kereszt Gyógyszertár (Makó, Vásárhelyi utca 50.), Arany Oroszlán Gyógyszertár (Szeged, Petőfi S. sugárút 41/B.), Aranykígyó Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Károlyi utca 3.), Árpád Fejedelem Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Medgyessy utca 4/A.), Assisi Szent Ferenc Gyógyszertár (6723 Szeged, Debreceni utca 2.), Borostyán Gyógyszertár (Nagymágocs, Szentesi út 39.), Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Szentes, Kossuth tér 5.), Erzsébet Patika Gyógyszertár ( Csongrád, Muskátli utca 33.), Gyevi Gyógyszertár (Algyő, Egészségház utca 42.).