Jó reggelt Szeged! – összegyűjtöttük a legfontosabb infókat

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó - a legfontosabb tudnivalók egy helyen. Fotó: Shutterstock

Legfontosabb híreink csütörtökön:

Megvan a Pick Szeged első érkezője a következő szezonra

Szeged melletti kiserdőben ért véget a keresés, a forráskúti mentők és egy keresőkutya együtt találták meg a férfit

A dietetikusok szerint ez nem is egészséges reggeli – mégis sokan így kezdik a napot

Áramszünetek gyötrik Sándorfalvát, a lakók már nem érzik biztonságban magukat

A nagymamák kedvenc időtöltésének hódol a legszebb mosolyú világsztár

Magyar Péter belebukhat az újabb adóemelési botrányba

Napi infó

Időjárás

A párásság feloszlását követően a rétegfelhők mellett többfelé kisüt a nap, főként északkeleten. Csapadék nem várható. A hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul.

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,

Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös km között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható. A 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.

Napközben több helyen is dolgoznak az M5-ös autópályán, sávzárás mellett

Budapest irányába:

a 61-es és az 58-as km között burkolatjavítási munkálatok miatt csak a belső sáv lesz járható délelőtt 9 óra és délután 16 óra között.

a 166-os és a 162-es km között burkolatjeleket festenek, ezért itt is csak a belső sáv járható a délután folyamán.

Röszke felé vezető oldalon pedig:

a 73-as és a 74-es km között hídépítést végeznek, ezért csak a belső sáv lesz járható 8:00 és 16:00 óra között.

a 102-es és a 103-as km között délelőtt a külső, délután a belső sáv lesz járható, ugyanis forgalomszámláló berendezést építenek ki.

Az 5-ös főúton,

Szegeden útépítők dolgoznak. A 163-as és a 165-ös km között félpályás lezárásra és sebességkorlátozásra készüljenek!

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél 107 centiméter, Csongrádnál -96 centiméter, Mindszentnél 12 centiméter.