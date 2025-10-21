2 órája
Nemzeti emlékhellyé nyilvánították a szegedi dómot és a Dóm teret
A szegedi dóm és a Dóm tér is felkerült a nemzeti emlékhelyek sorába, döntött az Országgyűlés. A képviselők 172 igen szavazattal, mindössze hat tartózkodás mellett fogadták el a magyar építészetről szóló törvényt módosító javaslatot, amely a KDNP kezdeményezésére készült.
A határozat szerint a szegedi dóm és a Dóm tér nemcsak építészeti jelentőségük, hanem szimbolikus szerepük miatt is kiemelt védelmet kap. Az indoklásban a kezdeményezők hangsúlyozták: a tér és a katedrális a magyar kultúra, hit és nemzeti önazonosság egyik legfontosabb jelképe, amely méltán vált az ország szellemi örökségének részévé.
A Dóm tér az 1930-as években vált Szeged kulturális központjává, ahol azóta is rangos színházi, zenei és vallási események zajlanak. Az új minősítés célja, hogy hosszú távon megőrizze a város ikonikus terét és templomát a jövő nemzedékei számára.
