Nemzeti emlékhellyé nyilvánították a szegedi dómot és a Dóm teret

A határozat szerint a szegedi dóm és a Dóm tér nemcsak építészeti jelentőségük, hanem szimbolikus szerepük miatt is kiemelt védelmet kap. Az indoklásban a kezdeményezők hangsúlyozták: a tér és a katedrális a magyar kultúra, hit és nemzeti önazonosság egyik legfontosabb jelképe, amely méltán vált az ország szellemi örökségének részévé.

Nemzeti emlékhely lett a szegedi dóm és a Dóm tér, az Országgyűlés a város jelképének kulturális és történelmi jelentőségét ismerte el ezzel a döntéssel. Fotó: Karnok Csaba

Nemzeti emlékhely rangot kapott Szeged szíve, a dóm és a Dóm tér

A Dóm tér az 1930-as években vált Szeged kulturális központjává, ahol azóta is rangos színházi, zenei és vallási események zajlanak. Az új minősítés célja, hogy hosszú távon megőrizze a város ikonikus terét és templomát a jövő nemzedékei számára.