Amikor az „arcok könyve” arctalanná válik

A Facebook egykor valódi embereket, arcokat és kapcsolatokat kötött össze, de a névtelenség mindent átformál. A név nélküli résztvevő ma a közösségi média egyik legjellemzőbb alakja. Az online térben egyre több a hang, de egyre kevesebb mögöttük az ember.

Arany T. János

Tudták, hogy Mark Zuckerberg és néhány egyetemi társa miért hozta létre a Facebookot 2004-ben? Azért, hogy létrehozzanak egy online közösségi platformot, ahol a hallgatók megismerhetik egymást, megoszthatják adataikat, fotóikat, érdeklődési köreiket és kapcsolatba léphetnek egymással.

Egy telefon a Facebook applikációval, ahol sok a név nélküli résztvevő.
Név nélküli résztvevő az arc nélküli közösségi média új arca. Illusztráció: Shutterstock

Név nélküli résztvevő a Facebook világában

Azért, hogy az emberek megismerjék egymást. Nem anonim profilok mögé bújva, nem arc és név nélkül, hanem valódi kapcsolatokkal, valódi identitással. Egy online tér, ahol a hallgatók beszélgethetnek, megoszthatják az életük apró pillanatait, és láthatják: igen, ez is egy ember, hozzám hasonló.

A név nélküli résztvevő felemelkedése

Ma, több mint húsz évvel később, a Facebook még mindig itt van – csak épp az emberek tűnnek el mögüle. Egyre több a név nélküli résztvevő. Ismerős? Ő az, aki kommentel, de nincs neve. Megoszt, de nem vállalja. Vitatkozik, de nem áll a szavai mögé. A kedvencem, amikor az egyik szegedi csoportban egy név nélküli résztvevő osztja meg képernyőfelvételen egy másik név nélküli résztvevő bejegyzését. Van még egy kedvencem: a név nélküli résztvevő kikapcsolja  a hozzászólás lehetőségét. De akkor mi értelme? 

Amikor az „arcok könyve” arctalanná válik

A Facebook szó szerint azt jelenti: arcok könyve. De egyre inkább egy arc nélküli könyv lesz, tele véleményekkel, indulattal, és névtelen üzenetekkel. Olyan, mintha a világ legnagyobb társalgójában mindenki egy papírzacskót húzott volna a fejére, és onnan kiabálna. Pedig a közösségi médiának pont az lenne a lényege, hogy közösséget építsen ne falakat. Hogy beszélgessünk, vitatkozzunk, érveljünk, ne elbújjunk.

A névtelenség ára

A névtelenség kényelmes, biztonságosnak tűnik, de közben kiöli belőlünk mindazt, amiért ez a platform létrejött: az emberi kapcsolatot. És ha így folytatjuk, marad egy világ, ahol névtelen emberek vitatkoznak névtelen emberekkel értelmetlenül, arctalanul, név nélkül.

