Egy napra sötétségbe borul egy Csongrád megyei település

Az MVM Démász Áramhálózati Kft. tájékoztatása szerint november 6-án reggel 8 órától délután 4 óráig nyolcórás áramszünet lesz Bakson, több utcában. A szolgáltató közlése szerint a hálózat korszerűsítése és a szolgáltatás minőségének javítása miatt kell elvégezni a munkát.

November elején nyolcórás áramszünet lesz Bakson. Fotó: Dollar Mom

Nyolcórás áramszünet, az érintett utcák Bakson

Aradi utca 20-74., és 17-49 szám

Fő utca 105. szám

Kassai utca 4-46., és 1-55. szám

Monostori utca 2-12., 5-15. szám

Tudnivalók

Az MVM Démász Áramhálózati Kft. nem tud áramfejlesztő berendezést biztosítani, és aki saját vagy bérelt aggregátort szeretne használni, annak legkésőbb öt nappal az áramszünet előtt be kell jelentenie igényét az [email protected] címen. Nagyon fontos, hogy az engedély nélküli használat tilos, és a már említett bejelentésnek tartalmaznia kell többek között a felhasználó nevét, elérhetőségét, az érintett hely címét és a 10 jegyű azonosítóját.

Figyelmeztetések

A szolgáltató arra figyelmeztet, hogy a hálózati berendezéseket az áramszünet ideje alatt is feszültség alatt állónak kell tekinteni, ezért fokozott elővigyázatosság ajánlott és szükséges. Az MVM Démász Áramhálózati Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy a szünetelésből adódó kellemetlenségekért felelősséget nem tud vállalni.

