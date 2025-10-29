46 perce
Egy napra sötétségbe borul egy Csongrád megyei település
A hálózaton végzett munkák miatt áramkimaradás lesz Bakson. November 6-án több utcában lesz nyolcórás áramszünet, ami reggel 8 órától 16 óráig tart majd.
Az MVM Démász Áramhálózati Kft. tájékoztatása szerint november 6-án reggel 8 órától délután 4 óráig nyolcórás áramszünet lesz Bakson, több utcában. A szolgáltató közlése szerint a hálózat korszerűsítése és a szolgáltatás minőségének javítása miatt kell elvégezni a munkát.
Nyolcórás áramszünet, az érintett utcák Bakson
- Aradi utca 20-74., és 17-49 szám
- Fő utca 105. szám
- Kassai utca 4-46., és 1-55. szám
- Monostori utca 2-12., 5-15. szám
Tudnivalók
Az MVM Démász Áramhálózati Kft. nem tud áramfejlesztő berendezést biztosítani, és aki saját vagy bérelt aggregátort szeretne használni, annak legkésőbb öt nappal az áramszünet előtt be kell jelentenie igényét az [email protected] címen. Nagyon fontos, hogy az engedély nélküli használat tilos, és a már említett bejelentésnek tartalmaznia kell többek között a felhasználó nevét, elérhetőségét, az érintett hely címét és a 10 jegyű azonosítóját.
Figyelmeztetések
A szolgáltató arra figyelmeztet, hogy a hálózati berendezéseket az áramszünet ideje alatt is feszültség alatt állónak kell tekinteni, ezért fokozott elővigyázatosság ajánlott és szükséges. Az MVM Démász Áramhálózati Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy a szünetelésből adódó kellemetlenségekért felelősséget nem tud vállalni.
Képalá: November elején nyolcórás áramszünet lesz Bakson.
