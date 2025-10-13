október 13., hétfő

Betegség

40 perce

Nyugat-nílusi lázzal fertőzött beteget jelentettek Csongrád-Csanád vármegyében

Címkék#nyugat-nílusi láz#szúnyog#betegség#fertőzés

Egyre nagyobb veszélyt jelent hazánkban egy különös betegség. A Nyugat-nílusi láz szúnyogok által terjesztett vírusos betegség, amely súlyos idegrendszeri szövődményekhez is vezethet. Mivel ellene nincs védőoltás, a legjobb védekezés a szúnyogcsípés elkerülése.

Delmagyar.hu

A Nyugat-nílusi láz egyre nagyobb veszélyt jelent hazánkban, amely betegséget szúnyogok terjesztenek. 

nyugat-nílusi lázat terjeszthető szúnyog épp megcsíp egy emberi kezet
A Nyugat-nílusi láz egy szúnyogok által terjesztett fertőzés. Illusztráció: Shutterstock

 

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ heti, járványügyi helyzetet bemutató legfrissebb összefoglalójából kiderül, hogy  2025. szeptember 29 és október 05-e között egy Csongrád-Csanád vármegyében élő 45 éves nőbeteg hazai eredetű Nyugat-nílusi láz megbetegedését jelentették. 

A nyugat-nílusi láz

A nyugat-nílusi láz egy szúnyogok által terjesztett vírusos betegség, amelyet elsősorban az egyiptomi csípőszúnyog ad át. A fertőzöttek körülbelül 80 százaléka észre sem veszi, hogy elkapta a vírust, mert sokszor tünetmentesen zajlik le a betegség. Előfordulhat viszont láz, fejfájás, bőrkiütés, sőt súlyosabb esetben akár agyhártya- vagy agyvelőgyulladás is kialakulhat. Mivel védőoltás még nincs ellene, a legjobb védekezés, ha megpróbáljuk elkerülni a szúnyogcsípéseket.

