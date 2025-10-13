Nyugat-nílusi lázzal fertőzött beteget jelentettek Csongrád-Csanád vármegyében

A Nyugat-nílusi láz egyre nagyobb veszélyt jelent hazánkban, amely betegséget szúnyogok terjesztenek.

A Nyugat-nílusi láz egy szúnyogok által terjesztett fertőzés. Illusztráció: Shutterstock

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ heti, járványügyi helyzetet bemutató legfrissebb összefoglalójából kiderül, hogy 2025. szeptember 29 és október 05-e között egy Csongrád-Csanád vármegyében élő 45 éves nőbeteg hazai eredetű Nyugat-nílusi láz megbetegedését jelentették.

A nyugat-nílusi láz

A nyugat-nílusi láz egy szúnyogok által terjesztett vírusos betegség, amelyet elsősorban az egyiptomi csípőszúnyog ad át. A fertőzöttek körülbelül 80 százaléka észre sem veszi, hogy elkapta a vírust, mert sokszor tünetmentesen zajlik le a betegség. Előfordulhat viszont láz, fejfájás, bőrkiütés, sőt súlyosabb esetben akár agyhártya- vagy agyvelőgyulladás is kialakulhat. Mivel védőoltás még nincs ellene, a legjobb védekezés, ha megpróbáljuk elkerülni a szúnyogcsípéseket.