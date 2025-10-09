Sérült a nyugdíjas élelmiszer-utalványa? Van megoldás!

– A saját ügyetlenségem miatt kerültem kellemetlen helyzetbe a pénztárnál – osztotta meg velünk okulásként történetét egy makói olvasónk. Ildikó már megkapta a nyugdíjas élelmiszer-utalványt, és el is vitte az egyik makói nagyáruházba. Csakhogy a bevásárlásra nem készült fel, és a kasszánál állva, hirtelenjében szakította ki a tömbből az utalványokat, és a kapkodás közben az egyiket nem sikerült rendesen leválasztani a perforációnál és leszakadt belőle egy darab. Az eladó sajnálkozott, hogy így nem tudja elfogadni, ő pedig készpénzzel pótolta ki hirtelenjében az összeget.

Nyugdíjas élelmiszer-utalvány egy olvasónk kezében. Fotó: Szabó Imre

A többségnek azért sikerül leszedni

Az özvegyasszony a történtekért nem okol senkit. Mi is megkérdeztünk néhány utalvánnyal rendelkezőt, mik a tapasztalatai, de mindenki más azt mondta, nem nehéz kitépni az utalványokat, jól vannak perforálva. Volt, aki azt mondta, ő már előre, otthon elvégezte a műveletet – a siker titka szerinte az előzetes hajtogatása a perforációs vonal mentén. Egy másik érintett pedig ollóval vágta le a jegyeket, nem szakította.

Az utalványok kézbesítését egyébként a Magyar Posta végzi. Szeptember elején kezdték eljuttatni a címzettekhez és ígéretük szerint október 15-éig végeznek is a munkával. Az összesen 30 ezer forint értékű, különböző címletű utalványokat december 31-ig lehet beváltani az ezeket elfogadó üzletekben – de csak úgynevezett hideg élelmiszerre.

A nyugdíjas élelmiszer-utalvány nem vész el

De mi a teendő, ha valakinek megsérül leválasztás közben az utalványa? A problémával dunántúli laptársunk, a zaol.hu is találkozott, és kiderült, van megoldás. A sérült utalványokat a Magyar Államkincstár honlapján elérhető Kérelem sérült vagy hiányos nyugdíjas élelmiszer-utalvány vizsgálata iránt nevű nyomtatvánnyal, azt kinyomtatva és kitöltve el kell küldeni a Magyar Államkincstár Feldolgozó Központja részére az ott olvasható címre. Az utalványt megvizsgálják, a vizsgálat eredményéről a kérelmezőt válaszlevélben értesítik, és ha a sérült nyugdíjas élelmiszer-utalvány biztonsági elemei ellenőrizhetőek, csereutalványt küldenek helyette.