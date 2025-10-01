október 1., szerda

6 órája

Ennyit ér most a harmincezer forintos nyugdíjas utalvány – mutatjuk, mi fér bele Szegeden

Címkék#élelmiszer utalvány#nyugdíjas#Szeged

Szegeden is egyre többen kapják kézhez. A nyugdíjas utalvány felhasználása változatos: van, aki kizárólag alapvető élelmiszerre fordítja, mások pedig olyan termékeket is megengednek belőle, amelyeket eddig a szűkös nyugdíjból nem tudtak volna megvásárolni. Mutatjuk, mi mindenre futja a 30 ezer forintos összegből.

Berecz Blanka

A magyar kormány által kiosztott nyugdíjas utalványok nagy része lassan célba ér, egyre többen kapták már meg. A 30 ezer forint értékű utalványok sokan számára segítséget jelentenek a mindennapi bevásárlásban. Ahány szegedi nyugdíjas, annyiféle felhasználási mód: míg egyesek csak alapvető élelmiszert vesznek belőle, addig mások olyat is megengednek maguknak, amit eddig nem. A nagy részük már költi, kis százalékuk még őrzi a fiókjában utalványait, azokat egy különleges alkalomra tartogatva. 

Ennyit érhet a nyugdíjas utalvány.
A nyugdíjas utalvány egy hatalmas anyagi segítség a szegedieknek is. Fotó: Török János

A nyugdíjas utalvány felhasználása változatos

Egy szegedi nyugdíjas asszony lapunknak elmondta, hogy nála szóba sem jöhet a felesleges kiadás. – Én mindennap főzök, ezért csak olajat, passzírozott paradicsomot, meg ami a konyhába kell, azt veszek belőle. Nem parizerre vagy extrákra költöm – mesélte a rókusi Tesco parkolójában, amikor éppen bevásárolni készült. Hozzátette, hogy az akciókat sem hagyja figyelmen kívül, habár a kedvezményeket nem tudatosan keresi. Ha jogosult a húsz százalékos kedvezményre, akkor igyekszik azt kihasználni, de nem járja be az összes helyi boltot érte. Szerinte az utalvány a drágább termékeknél jön jól igazán,

Vele szemben állnak azok a szegedi nyugdíjasok, akik az utalványt inkább olyan termékekre költik, amelyeket eddig a nyugdíjukból nem engedhettek meg maguknak. Szűcs Erzsébet például az utalvány nagy részét a húsfélékre költi, a maradék összegből pedig olyat vásárol, amit eddig soha. A rókusi Tesco parkolójában lapunk olyat is hallott, hogy a fiókban lapul még az utalvány, egyelőre keresik a megfelelő alkalmat arra, hogy az összeget bűntudat nélkül elkölthessék. A legtöbben a téli ünnepekre tartogatják. A beszélgetésekből azonban egy közös gondolat mindenképpen kiemelkedik.

– Csak megköszönni lehet. Nem kell mindig azt mondani, hogy nem jó. Nekem ez most sokat jelentett – fogalmazott egy idős asszony.

Ennyi mindenre futja a harmincezer forintból

Kiszámoltuk, hogy vajon mi fér bele egy 30 ezer forintos utalvány összegébe. Számításaink szerint, a mai árakat figyelembe véve, 30 ezer forintból kijön például: 5 liter olaj, 4 kg sertéscomb, 3 kg csirkemell, 5 kiló kenyér és 10 liter tej, vagyis egy kisebb családi hűtő és kamra feltöltése. Nem csoda, hogy a multik is versenybe szálltak a nyugdíjas vásárlókért. Az ALDI újabb intézkedéssel növeli a nyugdíjas élelmiszer-utalvány értékét, egyúttal tartósan csökkentette mintegy 40 kedvelt friss hús és tejtermék árát. Az árcsökkentés olyan sajtokat érint, mint a trappista, gouda, edami, mozzarella és tilsiter, továbbá a különböző zsírtartalmú tejek, vajak, joghurtok, ayran és kefir ára is mérséklődött. Az alacsonyabb árak szeptember 24-től érvényesek. Ugyancsak csökkent számos kedvelt friss hús ára is, míg több termék – például a 1,5 százalékos laktózmentes UHT tej, vagy a Húsmester Levesmix – ára 2022 óta nem volt ilyen alacsony. Az áruházlánc szeretné a lehető legnagyobb támogatást nyújtani vásárlóinak, legyen szó a nyugdíjasokról, a családokról vagy a diákokról. Más szegedi üzletláncok, mint a Tesco, a Lidl, Penny vagy az Auchan is hasonló kedvezményekkel kecsegtet, így érdemes a 30 ezer forint segítség mellett az egyedi ajánlatokat is kihasználni. 

