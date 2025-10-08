1 órája
Ki lopni, ki aludni tért be – a mesterséges intelligencia eddig bírta, végül embert kellett hívni az első okosboltba
A szegedi Szent István Coop-ban átmenetileg biztonsági őr felügyeli a működést zárás után. Az okosbolt eddig is sikeresen üzemelt, de a lopások miatt ideiglenesen emberi felügyeletet vezettek be. A vezérigazgató szerint az automatizált rendszer megbízható, és hosszú távon ismét teljesen önálló lesz a bolt.
Biztonsági őrt ültettek a szegedi Szent István téri személyzet nélküli okosboltba zárás után, amikor csak alkalmazással lehet belépni az üzletbe. Bár a vezérigazgató derűlátó, az intézkedést a lopások indokolták.
Okosbolt Szegeden ideiglenes biztonsági felügyelettel
Kelemen János, a Coop Szeged Zrt. vezérigazgatója szerint sikeresnek bizonyult a májusban megnyílt, személyzet nélküli boltjuk működése. A több ezer vásárlót kiszolgáló üzlet tapasztalatai alapján a rendszer megbízható, a visszaélések aránya nem haladja meg a hagyományos boltokét.
Naponta elemezzük a működést, és azt látjuk, hogy a bolt gazdaságosan, a várakozásoknak megfelelően üzemel
– mondta.
A vezérigazgató szerint május 22. óta több ezer vásárló használta a rendszert, a tapasztalat pedig azt mutatja, hogy a személyzet nélküli modell nem jár nagyobb forgalmazási veszteséggel, mint a hagyományos boltok. Azaz nem lopnak benne többet mint a többi boltban.
Mesterséges intelligencia és emberi felügyelet
– Semmivel sem rosszabb a vagyonelszámolásunk, mint a többi üzletünkben. Ez pedig nagyon jó hír, hiszen eleinte mi sem voltunk biztosak abban, hogy ilyen zökkenőmentesen működik majd. A biztonságot modern, mesterséges intelligenciával támogatott kamerarendszer garantálja, amely érzékeli a gyanús mozdulatokat és automatikusan jelzést küld a központba. A tapasztalatok szerint elenyésző volt a ténylegesen bizonyított visszaélés. Például az egyik esetben sikerült tetten érni egy vásárlót, aki több terméket is fizetés nélkül próbált kivinni. Bár szükség van az emberi beavatkozásra, de kijelenthetjük, hogy a mesterséges intelligencia tolvajt fogott.
Lopások miatt döntöttek a megerősítés mellett
A Coop Szeged Zrt. vezetése átmenetileg biztonsági őrrel is megerősítette a felügyeletet, de ez nem lesz tartós. – A vásárlók most találkozhatnak őrző-védelmi személyzettel, de ez átmeneti megoldás – tette hozzá. – Az automatizált rendszer lényege éppen az, hogy emberi beavatkozás nélkül működjön, így hosszú távon ez a felügyelet megszűnik – hangsúlyozta a vezérigazgató.
A visszatérő tolvaj és a részeg vásárló
Információink szerint a gondot az okozza, amikor a tolvaj egy olyan vásárlóval jut be az üzletbe aki az alkalmazás segítségével nyitotta ki az üzlet ajtaját. Majd ugyanígy jut ki, egy jóhiszemű vásárló segítségével. Ezen igyekeznek javítani a jövőben. Úgy tudjuk, az egyik – a rendőrség előtt is jól ismert – tolvaj legalább két alkalommal járt így az üzletben, de a kamerafelvételek segítségével gyorsan elkapták. Olyan is előfordult, hogy amikor éppen kinyílt az ajtó, egy erősen ittas férfi sétált be az üzletbe, de ki már nem jutott, ezért kicsit lepihent a pénztárgépek között. Néhány árucikket ő is fizetés nélkül vitt el, de miután kopogtattak nála a rendőrök és eljárás indult ellene, visszament az üzletbe és kifizette a lopott árut.
