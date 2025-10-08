Ki lopni, ki aludni tért be – a mesterséges intelligencia eddig bírta, végül embert kellett hívni az első okosboltba

Biztonsági őrt ültettek a szegedi Szent István téri személyzet nélküli okosboltba zárás után, amikor csak alkalmazással lehet belépni az üzletbe. Bár a vezérigazgató derűlátó, az intézkedést a lopások indokolták.

Tábla került ki a lopások miatt a személyzet nélküli okosbolt ajtajára: Automata üzemmódban illetéktelen belépés esetén, rendőrségi feljelentés történik! Fotó: Karnok Csaba

Okosbolt Szegeden ideiglenes biztonsági felügyelettel

Kelemen János, a Coop Szeged Zrt. vezérigazgatója szerint sikeresnek bizonyult a májusban megnyílt, személyzet nélküli boltjuk működése. A több ezer vásárlót kiszolgáló üzlet tapasztalatai alapján a rendszer megbízható, a visszaélések aránya nem haladja meg a hagyományos boltokét.

Naponta elemezzük a működést, és azt látjuk, hogy a bolt gazdaságosan, a várakozásoknak megfelelően üzemel

– mondta.

A vezérigazgató szerint május 22. óta több ezer vásárló használta a rendszert, a tapasztalat pedig azt mutatja, hogy a személyzet nélküli modell nem jár nagyobb forgalmazási veszteséggel, mint a hagyományos boltok. Azaz nem lopnak benne többet mint a többi boltban.

Mesterséges intelligencia és emberi felügyelet

– Semmivel sem rosszabb a vagyonelszámolásunk, mint a többi üzletünkben. Ez pedig nagyon jó hír, hiszen eleinte mi sem voltunk biztosak abban, hogy ilyen zökkenőmentesen működik majd. A biztonságot modern, mesterséges intelligenciával támogatott kamerarendszer garantálja, amely érzékeli a gyanús mozdulatokat és automatikusan jelzést küld a központba. A tapasztalatok szerint elenyésző volt a ténylegesen bizonyított visszaélés. Például az egyik esetben sikerült tetten érni egy vásárlót, aki több terméket is fizetés nélkül próbált kivinni. Bár szükség van az emberi beavatkozásra, de kijelenthetjük, hogy a mesterséges intelligencia tolvajt fogott.

Lopások miatt döntöttek a megerősítés mellett

A Coop Szeged Zrt. vezetése átmenetileg biztonsági őrrel is megerősítette a felügyeletet, de ez nem lesz tartós. – A vásárlók most találkozhatnak őrző-védelmi személyzettel, de ez átmeneti megoldás – tette hozzá. – Az automatizált rendszer lényege éppen az, hogy emberi beavatkozás nélkül működjön, így hosszú távon ez a felügyelet megszűnik – hangsúlyozta a vezérigazgató.