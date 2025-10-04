Súlyos hibát követhetsz el ha nem így végzed az olajcserét

Egy-egy szervizperiódusnál mindig fontos kérdés, milyen motorolaj szükséges az autóba.

Olajcsere: sokan inkább szakemberre bízzák, ám sokan házilag végzik el. Illusztráció: Kiss Annamarie

Olajcsere

Akadnak, akik az olajcserét inkább szakemberre bízzák, ám sokan saját kezűleg végzik el. Előfordulhat azonban, hogy nem a gyári előírás szerinti típust használjuk – az már félsiker, ha ez időben kiderül, ugyanis sok esetben ez a baki nem jár olyan egyértelmű jelekkel, mint például a rossz üzemanyag tankolása. Ha nem megfelelő típusú motorolajat öntöttünk a járműbe, annak kedvezőtlen hatásai nem azonnal jelentkeznek. Ilyenkor nagyon nehéz bizonyítani, hogy valóban a nem megfelelő olaj okozta a meghibásodást – írta a Beol.

Egyéb károk, amelyek felüthetik a fejüket

Egy adott viszkozitású motorolajon belül is az eltérő autómárkák más-más specifikációjú terméket igényelnek. Ha túl sűrű olaj kerül az autóba, mint ami szükséges, akkor gyakran előfordul, hogy nincs megfelelő kenése a motornak, ugyanis sokkal kevesebb olaj kerül ez a létfontosságú helyekre. A nem ideális olaj használata ezen túl komoly károkat is okozhat: súrlódás okozta túlmelegedés, alacsony olajnyomás és legrosszabb esetben totális motorkárt is keletkezhet.

A kirándulások, kiruccanások, de akár a hétköznapok megkeserítője is lehet a rossz olajszint

Autós körökben gyakran hangzik el a mondás, miszerint a motor legolcsóbb alkatrésze az olaj. Érdemes ezt észben tartani, ugyanis az alacsony olajszint súlyos károkat okozhat az autóban. Ennek javítása akár többmilliós költséggel is járhat. Az olajcserére – az autó típusától függően – 10–30 ezer kilométerenként kerül sor, így hosszabb út előtt mindenképpen érdemes ellenőrizni az olaj állapotát.

Javasolt tehát a fokozott figyelem és a pontos eljárás minden olajcsere alkalmával, különösen a gyári előírások betartása. Ha utólag észleljük, hogy rossz típusú olajat töltöttünk a gépjárműbe, célszerű mihamarabb lecserélni.