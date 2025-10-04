2 órája
Súlyos hibát követhetsz el ha nem így végzed az olajcserét
Sokan úgy vélik, hogy bármilyen olaj jó lehet az autójukba, azonban ez tévhit, ami akár komoly anyagi kárral is járhat. A motor élettartama szempontjából kiemelten fontos a megfelelő olaj kiválasztása. Ha hiba csúszott az olajcserébe, így érdemes cselekedni!
Egy-egy szervizperiódusnál mindig fontos kérdés, milyen motorolaj szükséges az autóba.
Olajcsere
Akadnak, akik az olajcserét inkább szakemberre bízzák, ám sokan saját kezűleg végzik el. Előfordulhat azonban, hogy nem a gyári előírás szerinti típust használjuk – az már félsiker, ha ez időben kiderül, ugyanis sok esetben ez a baki nem jár olyan egyértelmű jelekkel, mint például a rossz üzemanyag tankolása. Ha nem megfelelő típusú motorolajat öntöttünk a járműbe, annak kedvezőtlen hatásai nem azonnal jelentkeznek. Ilyenkor nagyon nehéz bizonyítani, hogy valóban a nem megfelelő olaj okozta a meghibásodást – írta a Beol.
Egyéb károk, amelyek felüthetik a fejüket
Egy adott viszkozitású motorolajon belül is az eltérő autómárkák más-más specifikációjú terméket igényelnek. Ha túl sűrű olaj kerül az autóba, mint ami szükséges, akkor gyakran előfordul, hogy nincs megfelelő kenése a motornak, ugyanis sokkal kevesebb olaj kerül ez a létfontosságú helyekre. A nem ideális olaj használata ezen túl komoly károkat is okozhat: súrlódás okozta túlmelegedés, alacsony olajnyomás és legrosszabb esetben totális motorkárt is keletkezhet.
A kirándulások, kiruccanások, de akár a hétköznapok megkeserítője is lehet a rossz olajszint
Autós körökben gyakran hangzik el a mondás, miszerint a motor legolcsóbb alkatrésze az olaj. Érdemes ezt észben tartani, ugyanis az alacsony olajszint súlyos károkat okozhat az autóban. Ennek javítása akár többmilliós költséggel is járhat. Az olajcserére – az autó típusától függően – 10–30 ezer kilométerenként kerül sor, így hosszabb út előtt mindenképpen érdemes ellenőrizni az olaj állapotát.
Javasolt tehát a fokozott figyelem és a pontos eljárás minden olajcsere alkalmával, különösen a gyári előírások betartása. Ha utólag észleljük, hogy rossz típusú olajat töltöttünk a gépjárműbe, célszerű mihamarabb lecserélni.
