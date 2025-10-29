Rá lehet mászni Ölelő Olgára, csak ne húzzák a haját!

A fába kapaszkodó, fát ölelő Ölelő Olga kissé riadt tekintettel néz a Kása-erdőben előre. A dán újrahasznosító művész, Thomas Dambo tudat alatt jól eltalálta ezt a nézést, Ölelő Olgával, a trollszoborral ugyanis nem mindenki bánik úgy Hódmezővásárhelyen, mint ahogy az a szobrot megilletné.

Ölelő Olga nagyon népszerű, sokan látogatják, de nem mindenki báni a trollal úgy, ahogy érdemelné… Fotó: Hódmezővásárhely gyorshír szolgálata Facebook-oldal

Ölelő Olga: Lógnak rajta, mászókának használják, szemetelnek és hangoskodnak

Ölelő Olga az októberi vásárhelyi közgyűlésen is szóba került, Arany-Tóth Katalin adta közzé aggodalmát.

– Az Ölelő Olga nem csupán városunk ékessége, hanem a környezettudatossággal összefonódó szeretet és a természetes harmónia jelképe is. Az utóbbi időben jelentősen megnőtt a Kása-erdő látogatóinak száma. Ez örömteli, de sajnos egyre gyakoribb a helytelen viselkedés. Sok gyerek játszótérként használja a helyszínt, a szobrot pedig mászókának. Másznak, lógnak rajta, sok látogató hangoskodik és szemetel. Ez nemcsak a műalkotást, hanem az erdő nyugalmát is veszélyezteti – mondta a képviselő.

Hozzátette: a város tegye meg a szükséges lépéseket – a kamerákon túl figyelemfelhívó táblákkal, közösségi kampányokkal, szemléletformáló programokkal lehetne védeni a környezetet.

Nem az a cél, hogy óvják a parkerdő nyugalmát, hanem hogy minél többen menjenek oda

Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere válaszában elmondta, több megkeresés is érkezett hasonló ügyben.

– Öröm, hogy hatalmas forgalom lett az erdőben, amit eddig is használtak tájfutásra, terepkerékpározásra, lovaglásra. Volt egy egyeztetés a Kása-erdőről az erdőt használó egyesületekkel, akik az őzek élőhelyét féltették. Elmondtam, hogy az őzeké a vasúton túli rész, hivatalosan az a Kása-erdő, míg a vasúton inneni rész a parkerdő. Ott nem az a cél, hogy kevesen legyenek és csend legyen, hanem hogy minél többen menjenek oda – fogalmazott a polgármester.

Hozzátette, korábban két szemetes is volt a szobor mellett, de a madarászok kérésére eltávolították, mert zavarta a madarakat.

– Ha a nyugati kultúrára szeretnénk nevelni a vásárhelyieket, meg kell tanulnia mindenkinek, hogy ha bevisz valamit az erdőbe, azt hozza is ki – mondta, hozzátéve: a motoros járműveket teljesen kitiltanák az erdőből, kivéve az erdészet, az Alföldvíz, az MVM vagy a HMSZ járműveit, amelyek szükség esetén behajthatnak.