Rá lehet mászni Ölelő Olgára, csak ne húzzák a haját!
Ölelő Olgát nem mindenki tiszteli Hódmezővásárhelyen. Felmásznak rá, ugrálnak rajta, sőt akad, aki a saját szemével látta, hogy a szülők teszik fel a gyerekeiket Olga hajára. Ha az emberek viselkedése nem változik meg, Ölelő Olga talán még az „apja”, Thomas Dambo által megígért 10–15 évet sem éli meg.
A fába kapaszkodó, fát ölelő Ölelő Olga kissé riadt tekintettel néz a Kása-erdőben előre. A dán újrahasznosító művész, Thomas Dambo tudat alatt jól eltalálta ezt a nézést, Ölelő Olgával, a trollszoborral ugyanis nem mindenki bánik úgy Hódmezővásárhelyen, mint ahogy az a szobrot megilletné.
Ölelő Olga: Lógnak rajta, mászókának használják, szemetelnek és hangoskodnak
Ölelő Olga az októberi vásárhelyi közgyűlésen is szóba került, Arany-Tóth Katalin adta közzé aggodalmát.
– Az Ölelő Olga nem csupán városunk ékessége, hanem a környezettudatossággal összefonódó szeretet és a természetes harmónia jelképe is. Az utóbbi időben jelentősen megnőtt a Kása-erdő látogatóinak száma. Ez örömteli, de sajnos egyre gyakoribb a helytelen viselkedés. Sok gyerek játszótérként használja a helyszínt, a szobrot pedig mászókának. Másznak, lógnak rajta, sok látogató hangoskodik és szemetel. Ez nemcsak a műalkotást, hanem az erdő nyugalmát is veszélyezteti – mondta a képviselő.
Hozzátette: a város tegye meg a szükséges lépéseket – a kamerákon túl figyelemfelhívó táblákkal, közösségi kampányokkal, szemléletformáló programokkal lehetne védeni a környezetet.
Nem az a cél, hogy óvják a parkerdő nyugalmát, hanem hogy minél többen menjenek oda
Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere válaszában elmondta, több megkeresés is érkezett hasonló ügyben.
– Öröm, hogy hatalmas forgalom lett az erdőben, amit eddig is használtak tájfutásra, terepkerékpározásra, lovaglásra. Volt egy egyeztetés a Kása-erdőről az erdőt használó egyesületekkel, akik az őzek élőhelyét féltették. Elmondtam, hogy az őzeké a vasúton túli rész, hivatalosan az a Kása-erdő, míg a vasúton inneni rész a parkerdő. Ott nem az a cél, hogy kevesen legyenek és csend legyen, hanem hogy minél többen menjenek oda – fogalmazott a polgármester.
Hozzátette, korábban két szemetes is volt a szobor mellett, de a madarászok kérésére eltávolították, mert zavarta a madarakat.
– Ha a nyugati kultúrára szeretnénk nevelni a vásárhelyieket, meg kell tanulnia mindenkinek, hogy ha bevisz valamit az erdőbe, azt hozza is ki – mondta, hozzátéve: a motoros járműveket teljesen kitiltanák az erdőből, kivéve az erdészet, az Alföldvíz, az MVM vagy a HMSZ járműveit, amelyek szükség esetén behajthatnak.
Ölelő Olga nem lesz hosszú életű, Dambo 10 évet ígért
– Volt olyan kérés is, hogy valahogy kezeljük le a fát, hogy ne rothadjon el.
A művész koncepciója az, hogy a szobor 10–15 évig marad, és utána az utódok az akkori ízlésnek megfelelően alkotnak majd másikat.
Ha Olga elpusztul, nem marad utána semmi mesterséges, hiszen lebomló anyagokból készült.
A szerződésben tízéves élettartam szerepel, de odafigyeléssel ez meghosszabbítható – vetítette előre Márki-Zay Péter.
– Nem tudnám jó szívvel megtiltani, hogy a gyerekek ne másszanak rá Olgára, hiszen az alkotók is így fényképezkedtek vele. Azt kérem csak, hogy ne húzzák a haját, ne szedjenek le belőle darabokat, és a szülők vigyázzanak a gyerekeikre – és Olgára is – zárta a polgármester.
