Megosztja a vásárhelyieket Ölelő Olga, de Márki-Zay Péter szerint azonban szerethető „bébi”
Akadályversennyel kezdődött szombaton a trollszobor-avató ünnepség Hódmezővásárhelyen, a Kása-erdőben. Családok oldották meg a játékos feladatokat, majd Márki-Zay Péter felavatta a 4 és fél méter magas, ahogy ő nevezte, kedves „bébit”,ami az Ölelő Olga nevet kapta.
Thomas Dambo trollszobra, Ölelő Olga megosztja a vásárhelyieket.
Ölelő Olga Közép-Kelet-Európában ő az első
– Olga valóban egy hatalmas, mégis kedves „bébi”, amely már eddig is több ezer látogatót csalogatott ki az erdőbe, és sokakat fog még csak ezután vonzani a városunkba. Az alkotás Thomas Dambonak a 160., Közép-Kelet-Európában azonban az első ilyen műve, amely három hét alatt, a művész munkatársai mellett helyi önkéntesek, segítőink, szervezőink, családok és barátok keze munkájával születhetett meg. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a munkálatokban, akik használt faanyaggal támogatták az alkotás elkészültét, és mindazoknak, akik bármilyen formában segítették a mai napi ünnepi átadónk létrejöttét – írta Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere a közösségi oldalán a hulladékanyagokból készült trollszoborról.
A természet és a természetből merített művészet
Kiemelte, a Kása-erdő nemcsak kirándulóhely lesz, hanem egy olyan találkozási pont is, ahol a természet és a természetből merített művészet összeér.
A trollszobor vitákat generált a városban. Sokan azzal érveltek a trollszobor ellen, hogy inkább a vásárhelyi művészeket kellett volna támogatni a 32 millió forintból, és a magyar mondavilágot kellett volna megjeleníteni, nem a skandináv hiedelemvilágot bevinni a Kása-erdőbe.
Ölelő Olga látogatóinak meg kell tanulniuk a szabályokat
Másokat az zavart, hogy mielőtt szobrot emeltettek volna a Kása-erdő területére, előtte rendbe kellett volna tenni az igencsak elhanyagolt, az július 7-i viharban pedig meg is tépázott környezetet. Legutóbb pedig azzal került Ölelő Olga a sajtóba, hogy a hozzá látogató „turisták” nincsenek tisztában az erdőjárás alapvető szabályaival, hangoskodnak és szemetelnek is.
