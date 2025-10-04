október 4., szombat

Átalakulás

4 órája

Ez sokakat érint! Októberben több ezer embernek kell SIM-kártyát cserélnie

Október 1-jén lezárult a 4iG Csoport távközlési cégeinek átalakulása.

Delmagyar.hu

A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., az AH Média Kereskedelmi Zrt. és az Invitech ICT Services Kft. jogutódlással beolvadt a One Magyarország Zrt.-be, így az idén bevezetett egységes One ernyőmárka cégjogilag is létrejött.

One Magyarország Zrt.: így érinti a Digi és Invitech ügyfeleit az átalakulás

A változás több mint 3 millió mobil, valamint közel ugyanennyi internet- és televíziós előfizetést érint, a vállalat munkavállalóinak száma pedig több mint ezer fővel nő. A One Magyarország ügyfélbázisa így az egyik legnagyobb lett a hazai piacon.

Ezt kell tudniuk a Digi és az Invitech volt ügyfeleinek

Az átalakulást technikai átállás is kíséri, írja az Origo. A D Mobil (korábbi DIGIMobil) szolgáltatás ügyfeleinél hívószám-megtartással SIM-kártya-cserére lesz szükség, erről október folyamán kapnak tájékoztatást.
Előny is jár a változással: 2025. október 1-jétől minden, a One Magyarország vezetékes telefonszolgáltatását használó lakossági és kisvállalati ügyfél díjmentesen hívhatja egymást a cégcsoporton belüli vezetékes hálózatokon. A kedvezmény automatikus, az ügyfeleknek nincs teendőjük.

Fontos, hogy a jogelőd cégek előfizetői szerződései automatikusan, jogutódlással kerülnek át a One Magyarország Zrt.-hez, így a szolgáltatások igénybevételében nem lesz változás.

