Ez sokakat érint! Októberben több ezer embernek kell SIM-kártyát cserélnie
Október 1-jén lezárult a 4iG Csoport távközlési cégeinek átalakulása.
A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., az AH Média Kereskedelmi Zrt. és az Invitech ICT Services Kft. jogutódlással beolvadt a One Magyarország Zrt.-be, így az idén bevezetett egységes One ernyőmárka cégjogilag is létrejött.
One Magyarország Zrt.: így érinti a Digi és Invitech ügyfeleit az átalakulás
A változás több mint 3 millió mobil, valamint közel ugyanennyi internet- és televíziós előfizetést érint, a vállalat munkavállalóinak száma pedig több mint ezer fővel nő. A One Magyarország ügyfélbázisa így az egyik legnagyobb lett a hazai piacon.
Ezt kell tudniuk a Digi és az Invitech volt ügyfeleinek
Az átalakulást technikai átállás is kíséri, írja az Origo. A D Mobil (korábbi DIGIMobil) szolgáltatás ügyfeleinél hívószám-megtartással SIM-kártya-cserére lesz szükség, erről október folyamán kapnak tájékoztatást.
Előny is jár a változással: 2025. október 1-jétől minden, a One Magyarország vezetékes telefonszolgáltatását használó lakossági és kisvállalati ügyfél díjmentesen hívhatja egymást a cégcsoporton belüli vezetékes hálózatokon. A kedvezmény automatikus, az ügyfeleknek nincs teendőjük.
Fontos, hogy a jogelőd cégek előfizetői szerződései automatikusan, jogutódlással kerülnek át a One Magyarország Zrt.-hez, így a szolgáltatások igénybevételében nem lesz változás.
