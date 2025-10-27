október 27., hétfő

Szabina névnap

10°
+13
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Magyar Falu Program

58 perce

Balástya és Pusztaszer is fejlődik: milliós támogatás érkezett

Címkék#Magyar Falu Program#Balástya#Pusztaszer#fejlesztés

A Magyar Falu program legutóbbi pályázatán a kisteleki járásból két település nyert támogatást. Balástyán a 8 millió forintból önellátó napelemes rendszer létesül az új konyhánál, Pusztaszeren pedig a 6 millió forintból jövőre megkezdik a tűzoltószertár felújítását, amit idővel közösségi térré szeretnének alakítani.

Imre Péter

A napokban számoltunk be arról, hogy a Magyar Falu programban önkormányzati ingatlanok felújítására, fejlesztésére öt település nyert különböző összegű támogatást, közülük kettő a kisteleki járásban fekszik. Az egyik községben önellátó napelemes rendszer épül ki, a másikban a tűzoltószertár felújítását kezdik meg.

önellátó napelemes rendszer
Az önellátó napelemes rendszer kiépítése nagy lépést jelent a takarékos energiaellátásban Balástyán. Illusztráció: Shutterstock

Önellátó napelemes rendszer épül

– A támogatásként elnyert, pár száz forint híján 8 millióból az új iskolai konyhához telepítünk önellátó napelemes rendszert, ami a minél hatékonyabb, gazdaságosabb és takarékosabb energiaellátás miatt fontos és szükséges – mondta el érdeklődésünkre Ujvári László, Balástya polgármestere.

A fűtést már most is termálvízzel oldják meg – nem csak a konyhán –, a napelemek pedig azt jelenthetik, hogy önellátó lehet az épület, nem szorul majd külső segítségre, „pótlásra”. Szinte teljesen energiafüggetlenné válik. Ez úgy lehetséges – árulta el a faluvezető –, hogy a napelemek nem a közösbe gyűjtik a napenergiát, hanem egy saját akkumulátorba, ahonnan „vételezve” az év során bármikor felhasználhatják. 

Így a több millió forintos villanyszámlát jelentősen, akár nullára is csökkentheti a rendszer. A konyhai eszközök és gépek ugyanis szinte kivétel nélkül áramról működnek.

A tűzoltószertár felújítása

Pusztaszeren a tűzoltószertár régóta tervezett felújítását kezdik meg a Magyar Falu program 6 millió forintos támogatásából – tudtuk meg Ocskó-Almási Anita polgármestertől, aki azt is elárulta, a munkák várhatóan 2026-ban startolnak. 

– Az összeg természetesen nem elég a teljes rekonstrukcióhoz, de végre elkezdhetjük azt, méghozzá az aljzat, a rendes alap kialakításával. Ez ennél a régi épületnél elengedhetetlen – közölte.

Hozzátette, hogy a második ütemben például a nyílászárók cseréjét és vizesblokkot szeretnék megcsinálni, kialakítani és abban reménykednek, még ahhoz is hozzákezdhetnek a következő évben. – A távlati tervünk, hogy valamilyen közösségi teret alakítsunk ki az egykori tűzoltószertárból – jegyezte meg.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu