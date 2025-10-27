Balástya és Pusztaszer is fejlődik: milliós támogatás érkezett

A napokban számoltunk be arról, hogy a Magyar Falu programban önkormányzati ingatlanok felújítására, fejlesztésére öt település nyert különböző összegű támogatást, közülük kettő a kisteleki járásban fekszik. Az egyik községben önellátó napelemes rendszer épül ki, a másikban a tűzoltószertár felújítását kezdik meg.

Az önellátó napelemes rendszer kiépítése nagy lépést jelent a takarékos energiaellátásban Balástyán. Illusztráció: Shutterstock

Önellátó napelemes rendszer épül

– A támogatásként elnyert, pár száz forint híján 8 millióból az új iskolai konyhához telepítünk önellátó napelemes rendszert, ami a minél hatékonyabb, gazdaságosabb és takarékosabb energiaellátás miatt fontos és szükséges – mondta el érdeklődésünkre Ujvári László, Balástya polgármestere.

A fűtést már most is termálvízzel oldják meg – nem csak a konyhán –, a napelemek pedig azt jelenthetik, hogy önellátó lehet az épület, nem szorul majd külső segítségre, „pótlásra”. Szinte teljesen energiafüggetlenné válik. Ez úgy lehetséges – árulta el a faluvezető –, hogy a napelemek nem a közösbe gyűjtik a napenergiát, hanem egy saját akkumulátorba, ahonnan „vételezve” az év során bármikor felhasználhatják.

Így a több millió forintos villanyszámlát jelentősen, akár nullára is csökkentheti a rendszer. A konyhai eszközök és gépek ugyanis szinte kivétel nélkül áramról működnek.

A tűzoltószertár felújítása

Pusztaszeren a tűzoltószertár régóta tervezett felújítását kezdik meg a Magyar Falu program 6 millió forintos támogatásából – tudtuk meg Ocskó-Almási Anita polgármestertől, aki azt is elárulta, a munkák várhatóan 2026-ban startolnak.

– Az összeg természetesen nem elég a teljes rekonstrukcióhoz, de végre elkezdhetjük azt, méghozzá az aljzat, a rendes alap kialakításával. Ez ennél a régi épületnél elengedhetetlen – közölte.

Hozzátette, hogy a második ütemben például a nyílászárók cseréjét és vizesblokkot szeretnék megcsinálni, kialakítani és abban reménykednek, még ahhoz is hozzákezdhetnek a következő évben. – A távlati tervünk, hogy valamilyen közösségi teret alakítsunk ki az egykori tűzoltószertárból – jegyezte meg.