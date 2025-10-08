Új csalási hullám terjed az interneten, egyetlen kattintás és eltűnhet a pénze

Az internetes csalók újabb és újabb trükköket eszelnek ki, hogy kicsalják áldozataik megtakarításait. Legutóbb az OTP hívta fel a figyelmet arra, hogy a SZÉP-kártya-tulajdonosokat vették célba. A napokban pedig a közösségi médiában többen is jelezték, hogy új online csalással próbálkoztak, amelyben az áramszámlákkal trükköznek: a célpontok az MVM csoport nevében kaptak adathalász leveleket.

Az internetes csalók sokszor nem betörek, hanem mi magunk engedjük be őket. Új online csalás terjed! Illusztráció: Shutterstock

Új online csalás: zöld gomb, vörös riasztás

Többen is megosztották, hogy kedden olyan e-mailt kaptak, amiben az szerepelt, hogy az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-nél jelentős túlfizetésük van, és az áramszolgáltató visszaküldené a pénzt. A visszatérítés elindításához csupán egy zöld gombra kell kattintani, ami után megkezdődik az adathalászat, és sejthetően a bankszámlák internetes csalók általi kipucolása.

Aki hasonló adathalász levelet kap, annak rögtön érdemes megnézni a feladó e-mail címét, ugyanis az a posztoló szerint azonnal árulkodó lehet. Az általa kapott e-mail ugyanis a [email protected] címről érkezett, ami információi szerint egyáltalán nem áll kapcsolatban az MVM Csoporttal.

Így dolgoznak a kiberbűnözők

Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) időről időre hasznos tippeket ad, hogyan kerülhető el az áldozattá válás a digitális térben, a kiberbűnözők vadászmezején.

Gyakori eset, hogy banki ügyintézőnek álcázva kezdeményeznek hívásokat az internetes csalók, és a bankkártya védelmére hivatkozva kérnek adatokat, azok között CVC-kódot is. Ezt soha nem szabad megadni!

Máskor csomag érkezését ígérő SMS-ben csábítanak hamis oldalra, ahol egyetlen kattintással kémprogram települhet az áldozat mobiljára. Ha a készülék androidos, akkor még nagyobb a kockázat. Azonnal töröljük a gyanús SMS-eket!

Mindemellett zsaroló és adathalász levelekkel is próbálkoznak: kiszivárgott jelszavakat lobogtatnak, „kompromittáló” fotókat emlegetnek, vagy éppen cégek, bankok vagy webáruházak nevében próbálják az áldozat adatait, belépési kódjait megszerezni. Ilyenkor az első lépés mindig a feladó vagy a böngészősávban szereplő link gondos ellenőrzése kell, hogy legyen.

Mit tehetünk?