MÁV

2 órája

Hajnalban utazol? Így érinti a vasárnapi óraátállítás a tömegközlekedést Szegeden

Ha vasárnap hajnalban kar valaki utazni, akkor érdemes lesz utána néznie a menetrendek. Az óraátállítás miatt ugyanis megváltozik a Tramrain és néhány busz menetrendje.

Joó Fanni

Október 26-án, vasárnap óraátállítás lesz. Hajnal 3-ról 2 órára állítjuk vissza, átállva ezzel a téli időszámításra. Ez azonban nem csak az alvási ritmusunkat fogja megváltoztatni, hanem a Tramtrain és a helyi buszok aznapi menetrendjére is hatással lesz.

óráátállítás miatt megváltozott menetrendű tramtrain és busz, két emberrel
Az óraátállítás hatással lesz a Tramtrain és a belvárosi buszok menetrendjére. Archív Fotó: Karnok Csaba

Óraátállítás hatása a Tramtrainre és a helyi buszokra

A MÁV által kiadott közlemény szerint a következőképp fog alakulni a vasútvillamos közlekedése:

  • A Szeged vasútállomásról 2:05-kor induló vasútvillamos (33004) a teljes útvonalon a téli időszámítás szerint közlekedik. Hódmezővásárhelyre 2:48-kor érkezik.
  • A Hódmezővásárhely vasútállomástól 2:09-kor induló vasútvillamos (33003) a teljes útvonalon a téli időszámítás szerint közlekedik, Szegedre 2:54-kor érkezik.

A helyi buszközlekedés pedig a következőképpen fog alakulni:

  • a 91E (Széchenyi tér – Szőreg, malom – Széchenyi tér) vonalon 2:15-kor induló járat a nyári és a téli időszámítás szerint is indul.
  • A 92E (Széchenyi tér – Tarján, Víztorony tér – Petőfitelep, Fő tér – Tarján, Víztorony tér / Széchenyi tér) vonalon 2:15-kor induló járat a nyári és a téli időszámítás szerint is indul.
  • A 93E (Széchenyi tér – Kiskundorozsma, Czékus utca / Széchenyi tér) vonalon 2:15-kor induló járat a nyári és a téli időszámítás szerint is indul.

Érdemes utánajárni, ha aznap hajnalban utazunk, ugyanis több belföldi és néhány nemzetközi szerelvénynek a menetrendjét változtatja meg az óraátállítás.

 

