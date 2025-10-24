Hajnalban utazol? Így érinti a vasárnapi óraátállítás a tömegközlekedést Szegeden

Október 26-án, vasárnap óraátállítás lesz. Hajnal 3-ról 2 órára állítjuk vissza, átállva ezzel a téli időszámításra. Ez azonban nem csak az alvási ritmusunkat fogja megváltoztatni, hanem a Tramtrain és a helyi buszok aznapi menetrendjére is hatással lesz.

Az óraátállítás hatással lesz a Tramtrain és a belvárosi buszok menetrendjére. Archív Fotó: Karnok Csaba

Óraátállítás hatása a Tramtrainre és a helyi buszokra

A MÁV által kiadott közlemény szerint a következőképp fog alakulni a vasútvillamos közlekedése:

A Szeged vasútállomásról 2:05-kor induló vasútvillamos (33004) a teljes útvonalon a téli időszámítás szerint közlekedik. Hódmezővásárhelyre 2:48-kor érkezik.

A Hódmezővásárhely vasútállomástól 2:09-kor induló vasútvillamos (33003) a teljes útvonalon a téli időszámítás szerint közlekedik, Szegedre 2:54-kor érkezik.

A helyi buszközlekedés pedig a következőképpen fog alakulni:

a 91E (Széchenyi tér – Szőreg, malom – Széchenyi tér) vonalon 2:15-kor induló járat a nyári és a téli időszámítás szerint is indul.

A 92E (Széchenyi tér – Tarján, Víztorony tér – Petőfitelep, Fő tér – Tarján, Víztorony tér / Széchenyi tér) vonalon 2:15-kor induló járat a nyári és a téli időszámítás szerint is indul.

A 93E (Széchenyi tér – Kiskundorozsma, Czékus utca / Széchenyi tér) vonalon 2:15-kor induló járat a nyári és a téli időszámítás szerint is indul.

Érdemes utánajárni, ha aznap hajnalban utazunk, ugyanis több belföldi és néhány nemzetközi szerelvénynek a menetrendjét változtatja meg az óraátállítás.