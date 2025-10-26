Téli időszámítás 2025: minden, amit az óraátállításról tudni érdemes

Az óraátállítást Európában 1916-ban vezették be először, de története egészen a 18. századig nyúlik vissza. Az eredeti ötlet szerint az óraátállítással spórolni szerettek volna a szénfogyasztáson. Idén a téli időszámításra október 26-án, vasárnap hajnalban térünk át, ekkor hajnali 3:00 órakor 2:00 órára kell visszaállítani az órákat.

Az óraátállításra ma hajanalban kerül sor. Illusztráció: Shutterstock

A menetrend is megválotzik az óraátállítással

A Mávinformon kiadott közlemény szerint megyénkben a téli időszámításra való átállás Szegedet és Hódmezővásárhelyet érinti. A TramTrain közlekedésében a következő változásokra kell számítani:

A Szeged vasútállomásról 2:05-kor induló vasútvillamos (33004) a teljes útvonalon a téli időszámítás szerint közlekedik. Hódmezővásárhelyre 2:48-kor érkezik.

A Hódmezővásárhely vasútállomástól 2:09-kor induló vasútvillamos (33003) a teljes útvonalon a téli időszámítás szerint közlekedik, Szegedre 2:54-kor érkezik.

Szegeden pedig a helyi buszközlekedés módosul némileg.

A 91E (Széchenyi tér – Szőreg, malom – Széchenyi tér) vonalon 2:15-kor induló járat a nyári és a téli időszámítás szerint is indul.

A 92E (Széchenyi tér – Tarján, Víztorony tér – Petőfitelep, Fő tér – Tarján, Víztorony tér / Széchenyi tér) vonalon 2:15-kor induló járat a nyári és a téli időszámítás szerint is indul.

A 93E (Széchenyi tér – Kiskundorozsma, Czékus utca / Széchenyi tér) vonalon 2:15-kor induló járat a nyári és a téli időszámítás szerint is indul.

Az óraátállításban érintett járatok teljes listája elérhető a Mávinform oldalán.